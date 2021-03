Sinopharm autoriza a Stratton Suministros a promocionar sus productos en España Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 13:42 h (CET) Sinopharm Fortune International Trading Corp., empresa perteneciente al grupo Sinopharm, líder en productos sanitarios y de protección individual de China, ha firmado con Stratton Suministros SL un encargo para promocionar sus productos en territorio español durante 2021 Sinopharm Fortune International Trading Corp., empresa perteneciente al grupo Sinopharm, líder en productos sanitarios y de protección individual de China, ha firmado con Stratton Suministros SL un encargo para promocionar sus productos en territorio español durante 2021.

Entre los productos sanitarios y de protección individual del fabricante chino que Stratton Suministros representa a partir de ahora en España se encuentran consumibles médicos, materiales médicos anti-COVID-19 y equipos médicos de diversa índole.

Sinopharm es el mayor grupo médico, farmacéutico y sanitario de China, con la exportación de dispositivos y consumibles médicos como una de sus principales líneas de operaciones. En 2014, la facturación total de Sinopharm superó los 40 mil millones de dólares estadounidenses, lo que situó a la compañía en la lista Fortune de las 500 mayores sociedades del mundo.

Esta es la tercera empresa china con la que Stratton Suministros, importador sanitario autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), firma acuerdos comerciales de cara a la distribución de sus productos en territorio español, después de las compañías Jiawei y Sengong. Estos acuerdos han sido alcanzados a través de la consultora hispano china Link The World Advisers.

Los productos que se comercializarán mediante este acuerdo incluyen apósitos del cuidado de heridas, productos quirúrgicos, jeringas e infusiones, productos de anestesia, de cuidado respiratorio, de urología, cirugía urinaria, productos de hemodiálisis, de laboratorio, de cardiología, suturas y hojas, POCT, productos dentales, etc.

En virtud de este acuerdo, las contrapartes chinas delegan por completo en Stratton la actividad comercial en la región, comprometiéndose a anunciarlo en su sitio web y derivando todas las solicitudes de negocio a la empresa española.

«La calidad de consumibles médicos fabricados en China ya ha obtenido un reconocimiento global en el mercado internacional», declara Jaime Armendáriz, director general de Stratton Suministros. Los consumibles médicos de China representan una cuota de mercado de más del 60 por ciento en el mercado internacional.

Stratton Suministros se ha convertido en uno de los proveedores de productos sanitarios y de protección individual con mayor crecimiento en España. Desde otoño del año pasado, cuenta con marca europea propia, STN, para la comercialización de ciertos productos sanitarios y de protección individual. Asimismo, la empresa colabora con un laboratorio chino para la certificación de sus productos IVD autodiagnósticos para la rápida detección de la COVID-19 en España.

Stratton Suministros consolida así el importante papel que ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia como importador y distribuidor de material sanitario y de protección en un momento crítico de mucha demanda. Entre sus clientes se cuentan hospitales, clínicas sanitarias, distribuidores de productos sanitarios, distribuidores de productos industriales, instituciones públicas, empresas industriales y hoteles, entre otros.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, en el último año se ha producido una demanda muy alta de este tipo de productos y se prevé que siga existiendo un uso generalizado de los mismos incluso varios meses después de que se alcance la inmunidad de grupo, especialmente en colectivos muy vulnerables por edad o actividad profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.