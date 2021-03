Cambio en la dirección de Casa das Empanadas Cerdanyola y Casa das Empanadas Barberà

El creador de la primera tienda de Casa das Empanadas (Barberà del Vallès) y de la tienda de Cerdanyola ha cedido la dirección y propiedad de las dos tiendas y de la marca a los hermanos Bosch Maso, Carles y Josep A finales de año se inauguró la tienda de Barberà del Vallès y a principios de año la de Cerdanyola del Vallès. Después de un inicio fulgurante, y tras el paso de multitud de clientes satisfechos por las dos tiendas, Raimon Bigatà Maluquer ha decidido ceder la dirección y su participación de la marca a los hermanos Carles y Josep.

Raimon Bigatà Maluquer seguirá ligado a la marca, asesorando externamente a la nueva gerencia en el ámbito del marketing y la comunicación, tanto a nivel offline y online.

“Ha sido una gran aventura, en la que hemos conseguido crear una familia totalmente involucrada con la marca, y ahora, he decidido dar un paso al lado, para que sea otro el que persiga los objetivos marcados para este año”. Estas han sido las declaraciones de Raimon Bigatà que afirma que “Crear una marca en tan poco tiempo y con tan buena aceptación por parte del público ha sido la consecuencia de una larga trayectoria empresarial en la que se compaginan tanto éxitos como fracasos. Creo que esta última aventura, ha sido un gran éxito”.

Casa das Empanadas es una marca que dispone de diferentes establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación típicos de la gastronomía gallega. Destacaban las empanadas gallegas (empanadas de carne, de atún, de pollo, de zamburiña, de pulpo…) y las Bicas (deliciosas tartas de diferentes sabores: Tarta de Santiago, de chocolate, de quesada, de zanahoria…). Además, se vendían productos complementarios como las rosquillas gallegas, el pan o diferentes licores.

La marca invirtió fuertemente en el marketing online, consiguiendo llegar a los ciudadanos de la zona gracias a Instagram y a Facebook. Era habitual que se sortearan productos de la tienda en redes sociales entre los diferentes participantes de los concursos que se realizaban cada semana.

La marca introdujo con concepto novedoso: El “Click & GO”. Con este sistema los clientes podían comprar los diferentes productos de forma online y pasar a recogerlos en coche, sin tener que bajarse.

“Ya no lideraré más esta aventura empresarial. Pero no tengo duda, que más temprano que tarde, empezaré otro proyecto empresarial, porque es lo que me llena de satisfacción”, afirma Raimon Bigatà Maluquer, que ya está planeando junto con los hermanos Bosch Maso como asesores, lanzar una nueva marca sin vinculación con los productos gallegos.