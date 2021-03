Deutsche Post DHL Group invertirá 7.000 millones de euros en logística climáticamente neutra hasta 2030 Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 12:59 h (CET) La nueva hoja de ruta define ambiciosos objetivos de sostenibilidad. El grupo decide sobre "objetivos basados en la ciencia" y tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con el Acuerdo Climático de París. Para 2030, se desplegarán 80.000 vehículos eléctricos para entregas de última milla, lo que dará como resultado una electrificación del 60% de la flota Deutsche Post DHL Group está aumentando el ritmo de la descarbonización planificada de la empresa. Para ello, el Grupo invertirá un total de 7.000 millones de euros (Opex y Capex), durante los próximos diez años, en medidas para reducir sus emisiones de CO2.

Los fondos se destinarán, en particular, a combustibles de aviación alternativos, la expansión de la flota de vehículos eléctricos de emisión cero y edificios climáticamente neutros. En el camino hacia su objetivo de cero emisiones para 2050, que ya ha estado en vigor durante 4 años, la compañía se compromete con nuevos y ambiciosos objetivos intermedios. Por ejemplo, Deutsche Post DHL Group se compromete, como parte de la aclamada iniciativa Science Based Target (SBTi), a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, de acuerdo con el Acuerdo Climático de París. Los objetivos climáticos son parte de la nueva hoja de ruta de sostenibilidad de Deutsche Post DHL Group, en la que la compañía establece sus objetivos ESG para los próximos años. Además de su compromiso con el medio ambiente, el Grupo también define objetivos y medidas claras en las áreas de responsabilidad social y gobernanza.

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Deutsche Post DHL Group propondrá a los accionistas, en la próxima Asamblea General Anual, que el sistema de remuneración del Consejo de Administración esté alineado, aún más estrechamente, con el desarrollo empresarial sostenible.

En el futuro, el logro de los objetivos ESG se tendrá en cuenta al calcular la remuneración del Consejo de Administración, una señal clara de que el compromiso con los negocios sostenibles es una prioridad absoluta en Deutsche Post DHL Group.

"Como la empresa de logística más grande del mundo, es nuestra responsabilidad liderar el camino y guiar a la industria de la logística hacia un futuro sostenible. Estamos convirtiendo a nuestro grupo en una empresa ecológica y haciendo una contribución importante a nuestro planeta y a la sociedad", comenta Frank Appel, director ejecutivo de Deutsche Post DHL Group.

"Estoy convencido de que al centrarnos aún más en nuestros objetivos ESG, seguiremos siendo la primera opción para clientes, empleados e inversores y así sentar las bases para el éxito económico a largo plazo".

El compromiso con la sostenibilidad es una parte integral de la cultura corporativa de Deutsche Post DHL Group. Desde 2008, el Grupo ha tenido ambiciosos objetivos de sostenibilidad, por ejemplo, en lo que respecta a la reducción de CO2. En 2017, el Grupo se convirtió en la primera empresa de logística del mundo en establecer el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. Con este fin, la compañía ofrece numerosas soluciones innovadoras para hacer que las cadenas de suministro sean más sostenibles y para ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos medioambientales. Con la 'Estrategia 2025' introducida en 2019, la sostenibilidad se ha convertido en un componente fundamental de la estrategia corporativa.

Según Frank Appel: "La COVID-19 ha reforzado, una vez más, las principales tendencias de nuestro tiempo: globalización, digitalización, comercio electrónico y sostenibilidad; los cuatro impulsores de nuestra 'Estrategia 2025'. De estos temas, la sostenibilidad es el desafío más urgente. Con nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, estamos intensificando nuestros esfuerzos y promoviendo explícitamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

Medio ambiente: miles de millones invertidos en combustibles alternativos, movilidad eléctrica y edificios climáticamente neutros

En la lucha contra el cambio climático, Deutsche Post DHL Group está comprometido con ambiciosos objetivos de reducción de CO2, como parte de la Science Based Target Initiative. El Grupo asume que sus emisiones rondarían los 46 millones de toneladas en 2030 sin las medidas de la nueva hoja de ruta de sostenibilidad. En 2020, las emisiones fueron de 33 millones de toneladas métricas. En la actualidad, la compañía se compromete a reducir estas emisiones anuales de CO2 del Grupo a menos de 29 millones de toneladas para 2030, a pesar del fuerte crecimiento continuado, esperado en las actividades logísticas globales.

Para lograrlo, Deutsche Post DHL Group invertirá alrededor de 7 mil millones de euros (Opex y Capex), en soluciones logísticas climáticamente neutras para el año 2030. Los gastos derivados hasta 2023 ya se han tenido en cuenta en el plan de inversión, que fue comunicado el 9 de marzo. Para las entregas de la última milla, el Grupo sigue impulsando la electrificación de su flota de vehículos. Para 2030, el 60 por ciento de los vehículos de reparto globales para la última milla serán de propulsión eléctrica, por lo que habrá más de 80.000 vehículos eléctricos en las carreteras. En 2020, la cifra fue del 18 por ciento.

En rutas más largas, especialmente en el transporte aéreo, los propulsores eléctricos no son una alternativa en un futuro cercano. Es por eso que Deutsche Post DHL Group está impulsando el desarrollo y el uso de combustibles producidos a partir de energías renovables: para 2030, al menos el 30% de las necesidades de combustible en la aviación estarán cubiertos por combustibles sostenibles. Además, el Grupo está invirtiendo en inmuebles respetuosos con el medio ambiente (oficinas, centros de correo y paquetería y almacenes logísticos): todos los edificios nuevos que se están construyendo serán climáticamente neutros.

Frank Appel ha afirmado: "Las alternativas de combustibles limpios y sostenibles son fundamentales para la logística climáticamente neutra, en un mundo globalizado. En el transporte aéreo, en particular, estas podrían ayudar a reducir las emisiones de CO2. Por eso, participaremos de manera aún más intensa en iniciativas y fortaleceremos el intercambio entre industrias, desarrollando aquí una estrategia y unos estándares globales. Una cosa es cierta: sólo uniendo fuerzas, en todos los países y sectores, lograremos un progreso verdaderamente sostenible en todas las áreas".

Responsabilidad social: promover la diversidad y mantener la satisfacción de los empleados en un nivel alto

Basado en los valores corporativos 'Respeto y resultados', Deutsche Post DHL Group también promoverá, aún más, la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro de la organización. La proporción de mujeres ejecutivas en la gestión aumentará del 23,2 por ciento actual a, al menos, el 30 por ciento para 2025. "Nuestra fuerza laboral, diversa y motivada, es la clave para una excelente calidad de servicio y una alta satisfacción del cliente. Los clientes satisfechos son la base del éxito económico. Esta es otra razón por la que estamos convencidos de que vale la pena promover activamente la igualdad de oportunidades", dice Thomas Ogilvie, director de Recursos Humanos y Director Laboral de Deutsche Post DHL Group.

Además, el Grupo se ha fijado el objetivo de mantener el índice de aprobación en la categoría de 'compromiso de los empleados' en la encuesta anual mundial a los empleados en un nivel alto y constante por encima de 80.

Deutsche Post DHL Group también tiene la intención de ampliar, aún más, su contribución social a la sociedad en los próximos años. El Grupo se compromete a invertir el 1 por ciento de sus ganancias netas, anualmente, en sus programas e iniciativas de impacto social. El programa GoTrade, lanzado en el otoño de 2020, se centra en brindar acceso a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo a los mercados mundiales y, por lo tanto, permitir el comercio transfronterizo.

El programa de respuesta ante desastres GoHelp brinda asistencia logística de emergencia de manera rápida y gratuita en caso de un desastre. El Grupo también continúa expandiendo el programa GoTeach, que mejora la empleabilidad de los jóvenes que viven en circunstancias socialmente desfavorecidas debido a la pobreza, la pérdida de seres queridos o que huyen de un desastre, preparándolos con las habilidades necesarias para una transición exitosa al mundo laboral.

Gobierno corporativo: los más altos estándares en todos los rincones del mundo

Deutsche Post DHL Group también establece reglas, aún más estrictas, con respecto al buen gobierno corporativo. Por ejemplo, se ha actualizado el Código de Conducta para proveedores. Las reglas y estándares descritos en él se han alineado aún más estrechamente con los criterios de sostenibilidad. Además, se ha introducido una nueva declaración de política sobre derechos humanos. "Como líder del mercado, somos un modelo a seguir para las prácticas comerciales responsables y éticas y el comportamiento justo. ESG es una parte integral de la Estrategia 2025 y, por lo tanto, todos los KPI relevantes están Integrados en la gestión del Grupo y sus informes periódicos", ha afirmado Melanie Kreis, directora financiera de Deutsche Post DHL Group.

En el futuro, el logro de los objetivos ESG se debe tener en cuenta al calcular la remuneración del Consejo de Administración. Esto se propondrá a la Junta General Anual el 6 de mayo de 2021.

