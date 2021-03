8 de Marzo: No todo está perdido, por Violets Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 11:25 h (CET) Visto el aumento de conciencia colectiva que se está despertando en pueblos y ciudades de toda España, cualquiera puede pensar que nuestra sociedad está cada vez más avanzada en términos de igualdad de género y feminismo Visto el aumento de conciencia colectiva que se está despertando en pueblos y ciudades de toda España, cualquiera puede pensar que la sociedad está cada vez más avanzada en términos de igualdad de género y feminismo.

También existe otra forma de verlo, y es que el hecho de tener que recurrir a una fecha del calendario para dar voz a esta lucha demuestra todo lo contrario. Por si esto fuera poco, la tercera fuerza política con más representación en el Congreso de los Diputados, que se identifica a sí misma “de sentido común”, quiere dejar de hablar del Día Internacional de la Mujer para que este se convierta en el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.

Por eso, proyectos como Violets ayudan a visibilizar que todavía queda camino por recorrer pero que no todo está perdido. Violets es una productora audiovisual formada por siete jóvenes emprendedoras que nace en Barcelona en septiembre de 2018 con el objetivo de dar voz a mujeres a través del arte audiovisual. Como no podía ser de otra manera, para este grupo de jóvenes el 8M es una fecha marcada de color violeta. Dieron sus primeros pasos en 2020 en el pueblo de Tiana, a lo que se suman sus producciones audiovisuales de este pasado 25N junto a las localidades de Castelldefels, Òrrius o la Roca del Vallès.

En esta ocasión y gracias a la colaboración con los Ayuntamientos de Navàs, Maçanet de la Selva, Arenys de Mar, Vilassar de Dalt, Viladrau y la agrupación política de En Comú Baix Llobregat, presentan seis piezas audiovisuales muy diferentes entre sí, pero con un mismo mensaje: empoderar a la mujer y reclamar aquello que todos y todas merecen, igualdad de una vez por todas.

No todo está perdido. Proyectos como el de Violets permiten ver la lucha que existe día tras día para que el 8M no sea uno sino todos, para que la igualdad de género se instaure como “la nueva normalidad”. Por ellas, por vosotras, por nosotras, y para el mundo entero, esto no ha hecho más que empezar.

¿Su próximo reto? Hacer del movimiento feminista una marcha inclusiva e interseccional dando voz a personas del colectivo LGTBI+ para la realización de nuevos cortometrajes de cara al 28 de junio: el Día del Orgullo LGTBI+. Podrá cambiar la fecha, pero los objetivos de estas jóvenes mujeres no dejarán de ser los mismos.

¿Queréis que los ayuntamientos o empresas se tiña de lila con la creación de un cortometraje? ¿Te gustaría preparar una campaña para el 28 de junio? Entonces deberías contactarlas, aquí se adjunta el link a su página web: https://www.violets.es/.

