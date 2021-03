Mercè Armengol publica su tercer cuento, Missé, dirigido niños y disponibles en tres idiomas Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 10:53 h (CET) La ilustradora catalana sigue trabajando en la evolución de este proyecto con el objetivo de hacer las delicias a pequeños y grandes La veterana ilustradora, Mercè Armengol, acaba de poner a la venta su tercer cuento infantil, Missé, desde donde quiere incidir en los valores y en el aprendizaje de los más pequeños. El cuento, de 36 páginas y disponible en catalán, castellano e inglés, ya está disponible desde su web.

Hacía años que la ilustradora, vecina de Sant Andreu de Llavaneres, trabajaba en un proyecto muy personal. "La protagonista de este cuento es una niña dulce, tierna, espabilada y habilidosa, que he bautizado con el apodo que me daban cuando era pequeña: Missé" explica la autora, que con esta protagonista, Missé, pretende acceder a escuelas, guarderías y en todos los hogares donde haya niños. "Con ella doy vida a una niña que nos enseña la importancia de vivir en un mundo construido con valores de colaboración, trabajo en equipo o estima por los demás".

"Estoy preparando muchas sorpresas, pronto la Missé romperá la barrera del papel para convertirse en una muñeca, y vendrá muy bien acompañada", dice Armengol, antes de detallar que el cuento infantil de Missé ya está disponible en España por un precio de 15.95 € en su portal web.

La ilustradora catalana sigue trabajando en la evolución de este proyecto con el objetivo de hacer las delicias a pequeños y grandes, marcándose un nuevo reto donde la ilusión, sensibilidad, originalidad y el buen hacer los pequeños detalles, serán factores indispensables para crear esa sensación de magia que transmitirá la pequeña Missé, ya encarnada en una muñeca de máxima calidad. "Durante mucho tiempo he estado buscando la mejor manera de hacer saltar a Missé de las páginas del cuento a los brazos de mis hijas, las cuales, aunque ya son mayores, siempre me inspiran en mis creaciones", dice Armengol.

Próximamente se publicará el portal exclusivo de la Missé, pensado para mostrar todos los detalles de la muñeca y ponerla al alcance de cualquier interesado. Al igual que el cuento de la Missé, su portal web también estará disponible en lengua catalana, española e inglesa, que según explica Pau Ballart, el desarrollador de la web, "se ha creado con un diseño minimalista y tonalidades suaves que visibilizan y quieren transmitir tranquilidad y ternura, de acuerdo con el branding personal de Missé".

En el nuevo espacio virtual, todos los amigos de la Missé, podrán encontrar noticias, productos, ilustraciones y consejos. Y mientras se ultiman todos los detalles de la nueva web, la autora ya ha empezado a vender el cuento de la Missé desde su portal personal. El cuento de Missé está acompañado por ilustraciones espectaculares, que trasladará a los más mayores a su infancia y acompañará a las familias en la mágica aventura de educar a los hijos a través de la lectura y los valores, teniendo como protagonista una bonita Missé, simpática y curiosa, que recuerda que el trabajo en equipo, el respeto por las personas y la naturaleza, y la convivencia, son claves para amar y disfrutar plenamente de cada momento.

Sobre Mercè Armengol:

Nacida en Manresa, Mercè es bióloga de formación y higienista bucodental, en 2002 se inicia de forma autodidacta en la técnica del óleo y descubre así su faceta más creativa. Inquieta, creativa y emprendedora, es diseñadora gráfica, pintora e ilustradora de profesión. Combina estas actividades con la pasión por la costura y la creación. Su amor por la familia y la dedicación a los hijos son la principal fuente de inspiración del proyecto Missé. El cuento de Missé es su tercer libro y hace una clara incidencia en la formación y los valores. La protagonista del cuento pronto romperá la barrera del papel y se convertirá en una muñeca.

