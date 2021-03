El nuevo producto de Medik8 se llama Sleep Glycolic Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 10:02 h (CET) Un nuevo peeling para casa nocturno con AHA y tecnología de entrega gradual Un lanzamiento que transforma la piel de la noche a la mañana con la exfoliación at-home de última generación de Medik8, formulada con un 10% de ácido glicólico. Este nuevo lanzamiento de Medik8, Sleep Glycolic™ (55€), es un peeling de ácido glicólico para aplicarse en casa. Con un 10% de este alfahidroxiácido, ofrece resultados de rejuvenecimiento sin igual, actuando de forma gradual durante las horas de sueño. Aplicado de dos a tres veces por semana, Sleep Glycolic™ redefine profundamente la piel durante el período circadiano, aportando resultados visibles de luminosidad, suavidad y descongestión desde la mañana después de su utilización.

El problema más habitual con el ácido glicólico

El ácido glicólico es un ingrediente potente, conocido por su capacidad para exfoliar la piel y abordar diferentes aspectos, como la hiperpigmentación. El problema surge cuando se utiliza con demasiada frecuencia en casa (sobre todo en tónicos) de uso diario, lo que puede causar irritación y un deterioro de la barrera cutánea. Es por este motivo que Medik8 cree en uso ocasional del ácido glicólico, en una fórmula cuidadosamente creada, siendo ésta la mejor manera de aprovechar este increíble ingrediente y ver sus efectos transformadores.

La solución

Es en esta línea como Medik8 presenta Sleep Glycolic™, un tratamiento de ácido glicólico al 10%, formulado por el propio equipo de la firma, que ofrece resultados exfoliantes excepcionales sin irritación, actuando con una tecnología Time Release. Cuando se usa dos veces por semana, Sleep Glycolic™ asegura que las células muertas de la piel se desprendan, revelando una tez visiblemente luminosa y más uniforme, al tiempo que suaviza la apariencia de líneas finas y arrugas.



Un 10% de ácido glicólico libre

"Desarrollar Sleep Glycolic™ no fue una hazaña pequeña, ya que la eficacia de los productos ácidos exfoliantes depende en gran medida de dos factores: el grado de concentración del ácido y el pH de la fórmula. Un pH bajo es crucial para activar los ácidos dentro de una fórmula cosmética. Cada ácido exfoliante (AHA o BHA) puede existir en una forma activa (también conocido como ácido libre), o una forma inactiva. Sólo cuando un ácido está en su forma activa, será capaz de hacer su trabajo fácilmente en la piel para tener el efecto esperado sobre las preocupaciones de la piel, como la hiperpigmentación. En Sleep Glycolic™ hemos optimizado nuestro contenido de ácido activo y libre reduciendo nuestro pH a 3,5 para lograr un valor de ácido activo libre del 10%. Esto nos da una fórmula de ácido glicólico realmente potente. El ácido se encapsula en cristales cosméticos y entrega el principio activo de forma gradual por la noche, reduciendo la irritación de la fórmula para mantener una barrera cutánea saludable" - Daniel Isaacs, Director de Investigación de Medik8

Sleep Glycolic™ es ideal para aquellos noveles en el mundo del peeling químico, siendo una forma brillante de potenciar los resultados de los peelings profesionales entre sesiones. Utilizado la noche antes de un evento, dejará una tez suave y radiante por la mañana.

Ingredientes clave

Ácido glicólico

Con el tamaño de partícula más pequeño de todos los AHAS, el ácido glicólico es el más potente de todos. Funciona descomponiendo los lazos entre las células muertas de la piel para que se separen fácilmente y revelar células de la piel más nuevas que se esconden debajo.



Glicerina

Como ingrediente humectante eficaz, la glicerina atrae la humedad a sí misma como un imán, dejando la piel hidratada, suave y flexible.



Extracto de trébol coreano

El extracto de trébol coreano trabaja junto con el ácido glicólico para apoyar el proceso natural de reparación e hidratación durante la noche. Puede ayudar a mantener la barrera natural de la piel, dejándola más luminosa, uniforme y saludable.

Cómo funciona

Siendo el más pequeño en peso molecular dentro de todos los alfahidroxiácidos, el ácido glicólico puede penetrar más profundamente en la piel. Como resultado, el ácido glicólico puede abordar problemas más persistentes en la piel, como una textura desigual o una tez deslucida.



En Sleep Glycolic™, el ácido glicólico se encapsula en una "cáscara" de ciclodextrina de cristal que se descompone lentamente al entrar en contacto con las enzimas de la piel. La encapsulación entrega gradualmente el ácido exfoliante de alta resistencia durante toda la noche para reducir el potencial de irritación.



Con un total de 10% ácido activo libre, el ácido glicólico es capaz de penetrar fácilmente en la piel, mejorando los resultados finales. Una fórmula que permite la máxima potencia glicólica, sin las desventajas habituales.

Indicaciones de uso

Después de limpiar por la noche, se aplica una cantidad del tamaño de un guisante de Sleep Glycolic™ en rostro, cuello y escote, evitando la zona de los ojos. Se continua con otros sueros y con una crema hidratante, dejándolo actuar durante la noche. A la mañana siguiente, se debe seguir la rutina habitual de cuidado de la piel, asegurándose de que se use protector solar. Para obtener mejores resultados, se usará dos veces por semana como máximo.



Sleep Glycolic™ apto para los tipos de piel más habituales, incluyendo pieles propensas a manchas, tipos de piel grasa, pieles con textura desigual y aquellos propensos a la hiperpigmentación visible. No es adecuado para pieles muy sensibles.

