Los beneficios de implantar una cultura en seguridad alimentaria

miércoles, 24 de marzo de 2021

miércoles, 24 de marzo de 2021, 09:33 h (CET) La multinacional de expertos DEKRA, como entidad de certificación acreditada en BRC, IFS e ISO 22000, destaca la importancia de la aproximación a la cultura de seguridad alimentaria para garantizar el cumplimiento y estar en sincronía con las tendencias de la industria y las expectativas del cliente y la Global Food Safety Initiative (GFSI) La GFSI se ha convertido en el motor de una amplia gama de sistemas de certificación en el sector alimentario además de introducir, en su séptima versión de los requerimientos, la idea de cultura de la seguridad alimentaria. Esto ha supuesto la integración inmediata en los estándares de esquemas de certificación reconocidos como BRC v8, IFS Food v7, entre otros. En 2020, DEKRA expidió un total de 196 certificados IFS, 38 BRC y 12 según ISO 22000.

Muchas organizaciones se han dado cuenta de que no basta con invertir en capacitar al personal en inocuidad alimentaria, implementar sistemas y auditarlos ya que no garantiza la obtención los niveles deseados en inocuidad alimentaria; en otras palabras, todavía es necesaria la evaluación exhaustiva de su cultura en seguridad alimentaria.

El énfasis aquí está en el papel esencial de los líderes y gerentes en toda la organización. La comunicación regular, la educación, las métricas, el trabajo en equipo y la responsabilidad personal son vitales. Además, las habilidades adquiridas, incluida la adaptabilidad y la conciencia de los peligros, pueden trasladar importantes prácticas alimentarias seguras, más allá de una conversación teórica para vivir en "tiempo real".

Una implementación exitosa se puede lograr siguiendo dos pasos básicos: evaluación del estado actual del sistema en la empresa y la creación e implementación de un plan de acción.

La empresa DEKRA como socio internacional, puede ofrecerle la auditoría preliminar de su sistema así como la auditoría de certificación de acuerdo con los estándares de los esquemas BRC, IFS y/o ISO 22000.

Para más información sobre el abordaje de estos aspectos, consulte los detalles en su página web o directamente a uno de sus expertos, a través de: https://www.dekra.com/en/the-fundamentals-of-food-safety-culture/

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

