Truco de Raquel González, de Perricone MD: aplicar el contorno de ojos en el contorno de los labios

miércoles, 24 de marzo de 2021, 09:02 h (CET) Las que más saben de pieles aseguran que puede beneficiar, evitando arruguitas y ayudando a que aparezcan más rellenos Después de tanto insistir los especialistas en que sí es importante tener un producto específico para tratar el contorno de los ojos por el pH de esta zona -diferente al del resto del rostro- o la finura de la piel, ahora resulta que hay otro motivo extra para adquirir un tratamiento de este tipo: también sirve para tratar el área de los labios. Y es que se le ha visto a Raquel González, directora técnica de Perricone MD, quien mostró este truco al contar su rutina facial nocturna en Instagram. Si ella lo hace, ¿por qué los demás no? Como ella misma expone en el vídeo: "Y un pequeño consejo que me encanta hacer. El mismo contorno de ojos, aplicarlo en la zona peribucal", dato que expuso al tiempo que explicaba los motivos y los gestos concretos para aplicarlo correctamente.

Los beneficios de hacerlo

Preguntando a otras expertas, todas coinciden en que es positivo usar este producto en esta zona. "Los contornos de ojos siempre es recomendable aplicarlos también en la zona peribucal. Al igual que con el área de los ojos, posee una piel muy frágil y fina y con condiciones similares", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



A esto se le suma el propio ejercicio de esta región. "Es una piel muy expuesta a muchísima contracción muscular y una de las áreas que más declive de colágeno y elastina muestran con las diferentes cascadas de envejecimiento", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, quien apoya que hay que aportar un plus de principios activos humectantes y reafirmantes, como el ácido hialurónico, el silicio o el DMAE. Dando con contornos que cubran estas necesidades con dichos principios, se podrá aprovechar la fórmula para los labios, ralentizando así su envejecimiento.

Perricone MD Firming Eye Lift. Un suero para tratar los signos avanzados del envejecimiento alrededor del área de los ojos. Su capacidad para tratar el paso de los años en el área peribucal se centra en el DMAE presente en la fórmula, el ácido hialurónico humectante y con efecto relleno, y el escualano, que asegura una barrera de lípidos que protegerá la hidratación de los labios.75€ en Perriconemd.es

Illumineye C de Omorovicza. Este contorno cuenta con Vitamina C para tratar la pigmentación de la zona, como los posibles melasmas. Junto con el retinal, tratará además la producción de colágeno y elastina para que la zona aparezca. Se completa también con ácido hialurónico para dejar el tejido más relleno e hidratado.

Lotus Melight Eye Patches de Boutijour. Lotus Melight Eye Patch no es un contorno al uso, son parches de hidrogel, pero se convierten en la perfecta mascarilla para tratar el área de los labios durante 20-30 minutos. La clave es su poder antioxidante e iluminador gracias a un complejo patentado de origen botánico denominado White Ten TM. Esto es positivo para los casos de melasma u otros tipos de hiperpigmentación. 69€ en Purenichelab.com

Advanced Night Eye de Medik8. Este contorno en crema suaviza y reafirma. Cuenta con dos complejos peptídicos reparadores denominados Midnight Repair Complex y Matrixyl 3000, que reafirman y ayudan a la producción de colágeno y elastina. También incluye hesperidina para mejorar la circulación de la zona. 49€ en Medik8.es

