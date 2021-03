BSafe saca al mercado la mascarilla anti vaho Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 08:34 h (CET) La singular innovación evita el empañamiento de las gafas con unas ‘solapas sellantes’ que bloquean la salida del aire de nariz y boca Dos de cada tres personas en España utilizan gafas a diario. Una necesidad que desde hace meses se ha convertido en una incómoda rutina cuando han de combinarse las lentes con el uso obligatorio de la mascarilla, surgiendo como resultado un molesto empañamiento de los cristales que dificulta notablemente la visión e impide la realización de tareas cotidianas.

Pues bien, esos días de desesperación parecen tocar a su fin. La compañía BSafe, fabricante de mascarillas de Vitoria, acaba de lanzar al mercado su último desarrollo industrial, un modelo innovador en forma de mascarilla, no reutilizable y certificada, que reduce prácticamente en su totalidad el molesto vaho de las gafas. La singular solución es fruto de un sistema de solapas sellantes que ha sido desarrollado y patentado por el equipo de I+D de la compañía. En concreto, se trata de dos solapas adheridas a la parte superior de la mascarilla que una vez plegadas hacia su parte interior, frenan la salida del aire que se expulsa por la nariz o la boca, lo que reduce el empañamiento de las gafas.

“Se trata de un proceso innovador más en la trayectoria de la empresa que en este caso va a proporcionar una gran ayuda a las personas que utilizan gafas cada día”, ha señalado al respecto Beatriz Díaz Ruiz de Arbulo, gerente de la compañía.

Un problema recurrente

La nueva mascarilla anti vaho cuenta con todos los estándares de calidad, fiabilidad y seguridad que exige la Unión Europea, y es una continuidad del anterior modelo innovador de BSafe, la Dynamic, la revolucionaria mascarilla lanzada al mercado a finales del pasado año que se puede dejar suspendida del cuello, lo que garantiza no solo un uso más seguro de ésta (evita el contacto con superficies que podría alterar su eficacia y protección, por ejemplo) sino que aporta una mayor comodidad en acciones diarias como conducir, atender una video-llamada o tomar un café.

En estos momentos son cinco las líneas automáticas dedicadas a fabricar la ‘BSafe Anti Vaho’ con una capacidad productiva de 20.000 unidades diarias, si bien, este parámetro podría llegar a duplicarse en caso de necesidad con un nivel de respuesta para pedidos de 24/48 horas.

El nuevo modelo cuenta con una eficacia de filtración bacteriana (BFE) del 99% y una respirabilidad de 42,3 Pa/cm2. Es decir, cumple con los requisitos de funcionalidad que las autoridades sanitarias exigen para los tipos I, II y IIR para mascarillas quirúrgicas (EN 14683: 2019 + AC 2019). En palabras de la gerente de la compañía, “son mascarillas eficaces y seguras”.

Venta en el comercio local

El lanzamiento de esta mascarilla entronca directamente con la apuesta de BSafe por el comercio de proximidad, el comercio local, sobre el que ha fijado parte de su estrategia y compromiso para el suministro de sus mascarillas. “Es otra de las variantes del proyecto, pues además de querer ayudar a la ciudadanía a sobrellevar esta situación con un producto seguro y de calidad, también ayuda a los comercios de cercanía, que tan mal lo están pasando también”, explican en BSafe. De esta forma, y gracias a una constante y minuciosa labor comercial, ha conseguido capilarizar una red que hasta la fecha está formada por más de 200 puntos de venta en España en donde es posible adquirir estas mascarillas Made in Álava. La estrategia de venta de esta pyme se complementa con un canal de e-commerce.

Vídeos

Mascarilla anti vaho



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.