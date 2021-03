Recomendaciones saludables para hacer frente a la COVID por Saludality Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 17:12 h (CET) Consejos saludables para hacer frente a la COVID-19 y mantener un cuerpo tonificado a pesar del confinamiento y las restricciones. Guía para comprar online accesorios para la monitorización de la tensión, órtesis y ayudas para la movilidad Al igual que la pandemia global ha supuesto un gran cambio en la forma en que la sanidad atiende a sus pacientes, la tendencia de compra en la época actual también está sufriendo un cambio sustancial, tanto en la medida que los usuarios buscan productos de cualquier sector, como en la forma de adquirirlos.

Una de las vías por las que muchas personas con necesidades especiales han recurrido, es a la compra online de productos relacionados con la salud y el bienestar. Y es que un gran sector de la población tiene requerimientos específicos tanto a nivel hospitalario como farmacéutico u ortopédico.

Y es que en esta época de incertidumbre, son muchos los usuarios que no pueden acudir a un centro hospitalario para realizarse las revisiones semanales o mensuales. Por ello una alternativa rápida y eficaz es adquirir un tensiómetro o oxímetro, con estos dispositivos se podrá tener controlados los valores como la tensión y el oxígeno en sangre.

Es posible adquirir en la tienda Saludality de salud y bienestar, monitores de presión arterial y saturación, para evitar de este modo tener que acudir a centros de salud saturados, y ponernos en riesgo ante posibles contagios o propagación del coronavirus hacia los seres queridos.

La COVID ha tenido muchos efectos adversos y perjudiciales en la salud de la población, desde perjuicios en la salud mental, hasta en el entumecimiento, falta de ejercicio físico en los más mayores y no tan mayores.

Un remedio para mantener un cuerpo saludable y en forma es realizar una rutina de ejercicio en casa. Hay muchos medios para ello, desde levantamiento de pesas y hacer repeticiones o utilizar bandas elásticas para tonificar o hacer ejercicios de rehabilitación.

Otro de los problemas a los que se ha enfrentado la población que no ha podido realizar ejercicios de tonificación y rehabilitación, es a los problemas de espalda. Las malas posturas pueden corregirse y aliviar en parte los dolores derivados de ellas, comprando un corrector postural online. Son fáciles de poner en la cintura y espalda, y su uso aliviará y corregirá los vicios de estar tantas horas sentados. En la parafarmacia online Elariquenio encontrarás accesorios para rehabilitación corporal y postural.

Realizar rutinas de mantenimiento ayudará a evitar problemas de circulación sanguínea y a prevenir la pérdida de masa muscular. Además se podrá adquirir suplementos alimenticios como colágeno, calcio o vitaminas para personas mayores o carentes de unos valores normalizados en su organismo.

Un problema derivado del sedentarismo es tener que utilizar ortesis, tobilleras estabilizadores o rodilleras de menisco, y es que si se tiene sobrepeso o problemas de movilidad, estas ayudas para las articulaciones, aliviarán y protegerán de malos movimientos y dolores. Puedes adquirir órtesis como tobilleras, plantillas ortopédicas y otros soportes para las articulaciones en la parafarmacia online.

Durante el periodo de confinamiento, se ha presenciado numerosas peticiones de artículos de parafarmacia, que habitualmente comprábamos en los establecimientos, y que para evitar correr riesgos innecesarios, podrás recibir en la comodidad del hogar y con un envío rápido.

Un artículo muy solicitado son las pruebas de embarazo, podrás adquirirla en la tienda online de salud y parafarmacia con todas las garantías y con el envío a domicilio. Con ella podrás salir de dudas y planificarte cuanto antes en caso de ser positivo, o descartar cualquier incidente.

Además de esto, si hay elementos que son necesarios en el día a día en este estado excepcional de pandemia, son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas FFP2. Podrás comprar mascarillas online homologadas y certificadas en la parafarmacia online. Se enviarán a casa y su precio supondrá un gran ahorro comparado con el de los establecimientos tradicionales, dado que en la tienda podrás comparar con muchísimos proveedores de equipamiento de protección frente al COVID.

Sin duda alguna, una de las formas de detectar los síntomas del COVID, es mediante la medición de la temperatura de los pacientes. Y es que la evolución del virus de COVID-19 en la mayoría de los afectados tiene como síntoma la fiebre o aumento de temperatura corporal, y una buena forma de detectarlo es mediante un termómetro de infrarrojos sin contacto. Al no tener que depositarlo en el paciente, no será necesario desinfectarlo entre cada toma de temperatura.

