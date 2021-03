Coaching Barcelona: El punto de partida hacia una transformación personal Emprendedores de Hoy

martes, 23 de marzo de 2021, 18:14 h (CET)

El coaching es una tendencia en auge en España y, especialmente, en Barcelona. A través de un profesional denominado coach,...

El coaching es una tendencia en auge en España y, especialmente, en Barcelona. A través de un profesional denominado coach, el método tiene la finalidad de alcanzar el máximo desarrollo personal y profesional del cliente. Esto es posible a través de distintos métodos y técnicas, así se ha visto en noticias de actualidad.

Los beneficios del coaching Los beneficios más inminentes de esta técnica son el empoderamiento y la autoestima. De todos modos, su efecto puede calar en todos los campos que afectan al cliente. De hecho, existen varias ramas dentro de la disciplina para centrarse en aspectos más específicos de cada uno: coaching empresarial, coaching emocional, coaching deportivo, etc.

Las repercusiones de llevar a cabo esta actividad se perciben en muchos aspectos de la vida cotidiana. La gestión de la inseguridad, el control de las emociones y del estrés, una mayor organización y la mejora de las relaciones interpersonales son algunas de ellas. La combinación del desarrollo de todos los aspectos personales suele concluir en el éxito y la satisfacción interior.

¿Por qué considerar a Coaching Barcelona? Coaching Barcelona ofrece un servicio de coaching holístico con la garantía de más de 665 casos de éxito. El epicentro de la organización es Sergi Mora, el coach con más de 13 años de experiencia especializado en múltiples campos del coaching. Su técnica requiere aproximadamente 5 sesiones para lograr los objetivos pues combina dos estilos de coaching con otras herramientas.

Desde su página web permite a los usuarios reservar citas y hacer consultas todos los días de la semana. Además, ofrece sesiones online y presenciales en distintos puntos de Barcelona, algunas de ellas al aire libre. Por otro lado, garantiza el pago en cuotas y la devolución del dinero en caso de no estar satisfecho en la primera sesión. También ofrece un seguimiento con pautas adicionales entre sesión y sesión.

El coaching en un servicio cada vez más oportuno y necesario, ya que el entorno es muy cambiante y exigente. Tanto en Barcelona, como en cualquier otra parte del mundo, beneficiarse de los servicios de Coaching Barcelona para alcanzar el desarrollo personal y profesional completo es una de las mejores opciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.