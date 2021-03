Blow Dry Bar explica qué flequillos serán los más solicitados en las peluquerías esta primavera Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 15:52 h (CET) El flequillo es uno de los cortes de pelo que marcarán tendencia esta temporada. Hay uno para favorecer a cada tipo de rostro y es la excusa perfecta para reinventar un look y dar más carácter a un estilo. Jesús Tornero, director creativo de Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, explica qué flequillos son los más solicitados en las peluquerías, desde los más clásicos a los más atrevidos Flequillo Baby Bang

El baby bang fue famoso en los años 60’s y 70’s y volvió en la década de los 90’s. Esta primavera, vuelve a ser tendencia, aunque a priori, es solo apto para arriesgadas. Es un flequillo corto a mitad de la frente. Puede cortarse entero o desfilado para dulcificar las facciones. Funciona muy bien en rostros con forma de corazón, ya que estrecha la frente. Es un corte que desprende frescura, expresividad y futurismo. Pero, además, los baby bang pueden llevarse con el pelo largo o corto, recogido o suelto y siempre quedan fenomenal.

2. Flequillo cortina

El favorito de las celebs. Es un tipo de flequillo que se puede llevar durante semanas y meses igual de bonito que el primer día. Además, es muy favorecedor y queda bien a casi todos los rostros. Suele ser más corto en el centro y alargado en los laterales. Perfecto para rostros ovalados y cuadrados.

3. Flequillo tupido

Se trata de un flequillo que sienta tan bien a los 30 como a los 50 años por su versatilidad. Además, tiene un efecto rejuvenecedor inmediato. Favorece sobre todo a los rostros alargados porque acortar las facciones. Es un must en melenas long bob.

4. Flequillo 70´s

El flequillo icónico de Jane Birkin. Es un flequillo ligeramente más largo y con volumen, perfecto para un primer flequillo, ya que es cómodo de mantener. Aporta volumen a la altura de los pómulos y abre la mirada. Llega justo hasta arriba de los ojos, y se peina con una partidura en el medio para enmarcar ambos lados de la cara.

5. Korean bangs

Es un flequillo picado con un estilo muy sencillo que contiene menos cantidad de cabello que uno tradicional. Suele ser ´semicirculares´, es decir, largo por los laterales y más corto en la zona central, por lo que ayudar a enmarcar el rostro y dulcificarlo.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras se aprovecha a renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde uno de puede peinar y maquillar como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

