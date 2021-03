Lucky Bob, un juguete para fomentar el espíritu positivo y la resiliencia

Lucky Bob es un personaje algo patosillo al que le rodean pequeños desastres que resuelve gracias a su espíritu de superación. Lucky Bob también impulsa valores como la amistad y el amor por la familia a través del contenido audiovisual en Youtube con el que cuenta. Propone una extensión del juego más allá del muñeco a través de una APP, Realidad Aumentada y un unboxing sorprendente IMC Toys acaba de lanzar el coleccionable del personaje Lucky Bob, un chico que tiene una vida normal pero siempre acaba rodeado de pequeños desastres, muchas veces provocados por su deseo de proteger a sus amigos o a su hermanito, pero él nunca pierde la sonrisa, fomentando así el espíritu positivo y la resiliencia de los niños y niñas.

En el contexto actual en el que se vive, donde son importantes estos valores que ayudan a afrontar las dificultades con las que las personas se están encontrando, Lucky Bob fomenta la positividad, la capacidad de superación, el buen humor, la empatía por los demás, el espíritu de ayuda y la amistad.

IMC Toys apuesta por este coleccionable con un ecosistema de contenido que permite a los niños y niñas extender la experiencia de juego más allá del producto, ofreciendo muchas posibilidades que permiten fomentar su imaginación.

Empezar a jugar antes de abrir el paquete

El coleccionable se presenta en 3 formatos: un primer pack con 1 figura, una carta y un accesorio para recrear una de las más de 60 torpezas de Lucky Bob, un segundo pack con 2 figuras, sus cartas y sus accesorios y un tercer pack con 5 figuras con sus cartas y accesorios. Todas las figuras están ambientadas en una de las cinco temáticas de la serie animada: calle, colegio, gimnasio, casa y supermercado.

Todas ellas cuentan con un unboxing sorprendente, que hace que los niños y niñas disfruten de las aventuras de Lucky Bob desde que tienen el paquete en sus manos.

Conocer a Lucky Bob

Lucky Bob es mucho más que un juguete, ya que cuenta conuna App que cuenta con contenido interactivo, mini juegos o escaneo de cartas para ganar puntos. Además, Lucky Bob contará con unas píldoras de contenido de 30 segundos con dos finales alternativos, que se podrán elegir en su canal de YouTube o en la APP.

Contará también con perfiles propios enTik Tok y Instagram, donde se pueden ver todas las desternillantes aventuras de Lucky Bob.

Lucky Bob cobrará vida gracias a la Realidad Aumentada (R.A.) a través de escaneos de códigos QR que se emplazarán en diversos soportes en tienda, publicidad exterior y diversas publicaciones, donde se podrá conocer a Lucky Bob viviendo sus características situaciones más torpes.

Universo Lucky Bob

A Lucky Bob le acompaña su madre, Betty, una mujer divertida y con carácter pero que, como su hijo, es un poco torpe y olvidadiza, lo que hace que casi siempre se líe parda. Su hermanito Tom, un bebé de apariencia buena e inocente, pero que es todo un diablillo. Siempre se las ingenia para tocar lo que no debe, meterse por sitios imposibles y generar problemas que nadie se espera.

También acompañan a Lucky Bob sus mejores amigos: su perro Zip, su fiel amigo, divertido, cariñoso y que ¡le encanta jugar! El problema es que a veces esas ganas tan intensas de jugar hacen que se vuelva un poquito loco y olvida que no va solo por la calle y que existen peligros a su alrededor. Sam el mejor amigo de Lucky Bob, que le acompaña desde bien pequeño y comparten las mismas aficiones. Solo hay una cosa con la que no están para nada de acuerdo y es que Lucky Bob empieza a interesarse por una chica, lo que Sam no puede entender, porque solo existe la amistad para él. Sam siempre es fuente de líos para Lucky Bob porque no se caracteriza por tener buen juicio.

Y por último, Sue, una buena chica, responsable, estudiosa y coqueta, que llama la atención de Lucky Bob. Pero es un sentimiento nuevo y desconocido para él, que le hace ruborizarse, lo que Sue encuentra muy mono y divertido, por ello siempre le dedica una sonrisa.

Sobre IMC

Desde 1987, la compañía española IMC Toys, con sede en Terrassa (Barcelona), ha ganado reputación internacional por la innovación de sus productos, sus plataformas digitales y el creciente liderazgo en el sector del juguete.

Para satisfacer a sus clientes con productos de muy alta calidad y precios competitivos, IMC Toys ofrece numerosas marcas ganadoras como los populares Bebés Llorones Lágrimas Mágicas y toda su línea de Bebés Llorones, asegurando una posición de liderazgo en la categoría especial de muñecas. En otoño de 2020, IMC Toys introdujo en el mercado dos líneas nuevas de coleccionables: Bloopies Shellies y VIP Pets.

El contenido de IMC Toys en las plataformas de Kitoons ha conseguido más de 1,3 billones de reproducciones, cuenta con más de 5,6 millones de seguidores y tiene más de 66 millones de espectadores a nivel mundial. https://www.imctoys.com/es