Treedom destaca la importancia del cuidado de los bosques en España Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 13:00 h (CET) Es el tercer país de Europa con mayor superficie forestal. El país ha incrementado en los últimos 15 años un 1,2% el tamaño de sus bosques. Las áreas forestales de España representan el 14,29% de la superficie forestal europea ​España es el tercer país de Europa con más superficie forestal1​ ​. Con más de 26 millones de hectáreas que, además, se han incrementado un 1,2% en los últimos 15 años, según el ‘Perfil Ambiental’ del Ministerio para la Transición Ecológica, el país es una de las principales reservas forestales del continente.

La superficie forestal española representa más del 55% de la superficie del país y el 14,29% de la superficie forestal de Europa. Más de 14,5 millones de ha son de superficie arbolada y cuentan con más de 7.000 millones de árboles, según el Inventario Nacional Forestal.

Los árboles juegan un papel fundamental para el planeta y la vida. Federico Garcea, CEO de Treedom, la plataforma que permite plantar árboles con solo un clic, destaca que “los árboles son los principales responsables del oxígeno que respiran los seres vivos, eliminan la huella de carbono absorbiendo más del 30% de las emisiones anuales, protegen más del 80% de la biodiversidad del planeta y protegen el suelo de la erosión, entre muchas otras cosas”.

Sistemas agroforestales, sostenibilidad y oportunidades de desarrollo sostenible

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los sistemas forestales a nivel mundial es la acción humana. La conversión de superficies forestales en superficies agrícolas o urbanas y la tala indiscriminada, entre otras, han hecho disminuir las superficies forestales del planeta en las últimas décadas. A todo ello se suma la degradación de estos espacios y la falta de mantenimiento.

En este sentido, Treedom trabaja desde el año 2010 en la implantación de sistemas agroforestales en 17 países de África, Asia y Latinoamérica. La plataforma planta árboles autóctonos y de temporada en cada uno de los países, siempre buscando la sostenibilidad del proyecto y ofreciendo las máximas garantías en el cuidado de estos sistemas.

Los sistemas agroforestales ofrecen beneficios climáticos y sociales. Por un lado, se contribuye a la reforestación con especies autóctonas del país, se protege la biodiversidad, se lucha contra la desertificación y la erosión del suelo, y se contribuye a borrar la huella de carbono. Por el otro, se genera un sistema de consumo sostenible que ofrece oportunidades de desarrollo económico a pequeñas comunidades agrícolas.

“Los sistemas agroforestales son una opción sostenible para evitar la destrucción de los espacios forestales a causa de la depredación humana. Este modelo permite conservar la biodiversidad, al mismo tiempo que hace sostenible la actividad humana”, defiende Martina Fondi, responsable de los proyectos agroforestales de la plataforma.

El cuidado de los bosques: una misión de todos

A pesar de tener la tercera mayor superficie forestal de Europa, la sostenibilidad y la protección de los sistemas forestales de España es fundamental su cuidado, recuerda Treedom. “Es tan importante tener una cantidad importante de superficie forestal como cuidar de su salud“, asegura Garcea.

“El cuidado de los bosques también pasa por el reciclaje y la disminución de los residuos, del consumo responsable de productos como el cartón y el papel, no ensuciar arroyos ni ríos, evitar llevar actividades de riesgo como barbacoas o acampadas, no introducir nuevas especies vegetales o animales y, tras cada visita, dejar el mínimo impacto posible”, defiende Fondi.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inteligencia Artificial y Machine Learning: herramientas de prevención del fraude La crioterapia es una alternativa natural y altamente efectiva contra la celulitis, sostiene Cryosense Fersay inaugura su córner 51 en la localidad valenciana de Torrent S2 Grupo refuerza las ventas en Madrid con la incorporación de Gonzalo Quintero LOA se convierte en socio tecnológico de la Fundación Cione Ruta de la Luz