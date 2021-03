Catering gourmet de Shenonkop, una gran opción para eventos en Madrid Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 11:31 h (CET) Shenonkop, la empresa organizadora de eventos y catering gourmet en Madrid que todo el mundo quiere para sus celebraciones. Llevan 15 años ofreciendo a las clientes propuestas gastronómicas exclusivas y a medida Shenonkop es una empresa de catering para empresas en Madrid. También trabajan tanto para bodas, eventos empresariales, fiestas privadas, celebraciones de familiares y particulares como para eventos de diversos sectores: arte, cultura, deporte, etcétera.

La principal misión de Shenonkop es asesorarte y acompañarte para que el evento sea todo un éxito. Además de ofrecerte el mejor catering a domicilio de Madrid, entre sus servicios también se encargan de la gestión integral del evento y son especialistas en organización de bodas. ¿Quién no quiere que el día de su boda sea el más especial de su vida? Pues bien, cuentan con un asesor de bodas que acompaña en todo el proceso para poder disfrutar de los preparativos al máximo. Desde la elección del menú de boda, como del fotógrafo de bodas, etcétera.

Su especialidad son las bodas originales e individualizadas, por eso ofrecerán mil ideas de decoración, iluminación, photocall, sitting plan, una boda en el campo o en la ciudad, boda en jardín, boda de día, boda de invierno, etc… todo para hacer realidad la boda ideal. Cuentan con diversos espacios donde poder realizarlos, como una finca situada en Cáceres , donde podrás disfrutar de las mejores vistas de la Dehesa extremeña. Es un cortijo del siglo XVII situado en plena naturaleza con vistas únicas y privilegiadas. Con 7 habitaciones donde podrán quedarse los invitados y familiares y acompañarlos los días previos a la boda. También cuenta con diversos espacios en la Comunidad de Madrid. Pero si tienen un lugar especial donde querer celebrar el acontecimiento no hay ningún problema o en el propio domicilio, llevan el catering a domicilio en Madrid.

Shenonkop es la empresa de catering en Madrid que va a eventos privados como públicos, y desde 2 personas hasta 2000. Es decir, fiestas de cumpleaños, aniversarios, presentación de productos, fiestas y celebraciones, comuniones y bautizos. Se encargan de todas las gestiones y coordinación de proveedores; fotografía, servicio event planner, comunicación del evento, DJ, coctelería, baristas, iluminación, material audiovisual, y mobiliario y decoración.

Tienen una amplia carta de opciones gastronómicas para poder disfrutar de la mejor gastronomía española. Puedes personalizar la comida e incluso pedir nuevos platos, hacer sugerencias sin problemas.

Al ser un catering gourmet, cuentan con productos de primera calidad de la gastronomía española y extremeña. Tienen una sección en la web de tienda donde se pueden comprar y el envío es gratis a Madrid capital.

Respecto al protocolo Covid 19, han extremado las medidas de higiene y seguridad alimentaria para que estés totalmente seguro y solo pienses en disfrutar.

En definitiva, el gran equipo que forma esta empresa de catering a domicilio en Madrid se encarga de todo el proceso necesario para organizar un evento.

