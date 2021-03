Los dichosos cien años

He pasado cien años esperando dulces palabras tiernas de un galán enamorado, un susurro en la noche cuando el desvelo harta y saltas de la cama, un hecho que coincida con estos sentimientos que no están tan muertos, un abrazo apretado que dice: "te amo", que me entibiara el alma y de paz llenara.



Creo que fueron unos cien años o más. Esperando, esperando me llené de canas, quedándome en la vida solita y pensando, rompiéndome los huesos y el corazón sudando... y es que a la desesperada todo se acaba y sin más.



-"Despierta ya mujer", me decía una voz.



-Huye de su lado que sólo te trae dolor. Antes de que la pena te condene a quedarte, otro tanto de años tendrían que pasarte, por si acaso algún día él se decide a amarte, que no es cosa segura.



-Huye, huye a otra parte y comienza tu sueño con un ser que te ame. Que aquí todo está perdido. Para el gatito Isidoro, callejero de 12 años. Para todas las Asociaciones humanitarias del planeta.