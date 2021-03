Test de intolerancia alimentaria desde casa con Health & Beauty 4 Men Emprendedores de Hoy

martes, 23 de marzo de 2021, 12:00 h (CET)

Existen muchos problemas de salud relacionados con la alimentación, y en España, una de cada cinco personas presenta una reacción...

Existen muchos problemas de salud relacionados con la alimentación, y en España, una de cada cinco personas presenta una reacción adversa a determinados alimentos. El principal problema es que la alimentación moderna contiene muchos productos procesados, con aditivos artificiales, colorantes artificiales, pesticidas, hormonas de crecimiento y es muy baja en nutrientes esenciales. Por otra parte, la industria alimentaria añade compuestos de relleno que normalmente no se encuentran en los alimentos, como es el caso de la lactosa y gluten en aditivo añadido en la carne picada. Todo esto afecta al metabolismo energético, al sistema digestivo, al sistema endocrino, al circulatorio, al inmune y también a la piel. En este sentido, es fundamental detectar las posibles intolerancias alimentarias, como se ha visto en El sitio web similar.

La intolerancia alimentaria es la reacción adversa del organismo cuando no puede digerir determinados compuestos de los alimentos. Entre los principales síntomas de malestar que acarrea están el dolor abdominal, los gases, la fatiga crónica, la diarrea, entre otros. Health & Beauty 4 Men ofrece un test de intolerancia alimentaria para detectar intolerancias a ciertos alimentos. La prueba analiza los 59 grupos de alimentos que engloban la dieta mediterránea y europea, con el fin de detectar posibles intolerancias y promover el bienestar personal y el correcto funcionamiento del organismo.

Generalmente, es necesario desplazarse para la realización del test. Sin embargo, Health & Beauty 4 Men abre la posibilidad de realizar la prueba desde casa. En tan solo 40 minutos se obtienen los resultados. Además, la seguridad social no realiza este tipo de pruebas, por lo que hacerlo desde casa es una alternativa rápida y cómoda.

Diferencias entre la intolerancia y alergia alimentaria No se debe confundir la intolerancia con la alergia alimentaria, ya que ambas reacciones alimentarias tienen causas y síntomas distintos. Tal como se ha mencionado anteriormente, la intolerancia alimentaria se desencadena cuando el organismo es incapaz de digerir determinados alimentos. A su vez, conlleva problemas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor e hinchazón abdominal, diarrea y calambres. En algunas ocasiones también puede producir problemas dermatológicos, como la aparición de acné, y neurológicos, como el dolor de cabeza. La intolerancia al gluten o a la lactosa suelen ser los casos más comunes.

Sin embargo, no es tan peligrosa como la alergia alimentaria. La alergia se ocasiona cuando el organismo entra en contacto con alérgenos. Es decir, una sustancia reconocida por el cuerpo como una amenaza, que desencadena una respuesta inflamatoria. La alergia puede provocar enrojecimiento, lágrimas o erupción y, posteriormente, inflamación. Los síntomas más comunes son el edema, el hinchazón de labios y boca, la dificultad para respirar o el shock anafiláctico. En los casos más graves, las reacciones alérgicas pueden provocar la muerte. Por esta razón, deben ser tratadas con rapidez.

¿Cómo realizar el test de intolerancia alimentaria? Health & Beauty 4 Men ofrece la posibilidad de realizar la prueba con un kit de test de intolerancia alimentaria desde casa. El procedimiento es muy sencillo y consta de 5 pasos. En primer lugar, se debe solicitar el test de manera online, que se recibirá en el domicilio durante las 24-48 horas posteriores (72h en las islas). Junto al pedido se recibe un link a un vídeo que explica cómo realizar el test. En caso de necesitar más ayuda, es posible solicitar una cita con el especialista mediante video llamada.

Aproximadamente, los resultados se obtienen al cabo de 40 minutos. Una vez obtenidos, se debe enviar una foto al profesional, que comentará los resultados durante una consulta online. La visita está incluida dentro del precio del test. Durante la consulta, el profesional también asesora sobre las alternativas alimentarias y elabora una lista de los alimentos tolerados, con el objetivo de llevar una dieta sana y personalizada. Además, el especialista regala un mes de dieta anti inflamatoria y un e-book de recetas sanas sin intolerancias.

Procedimiento a seguir después de detectar la intolerancia Es esencial contar con un profesional que asesore durante el proceso. Una vez detectada la intolerancia, el especialista indicará los nutrientes y alimentos que resultarán más beneficiosos para el organismo. En este sentido, se deben eliminar de la dieta los alimentos que producen malestar al organismo y emprender una alimentación sana. Además, es importante informarse sobre qué alimentos se pueden consumir sin que incorporen estos ingredientes, o bien exista un riesgo a contaminación cruzada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.