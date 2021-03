El Grupo Inmobiliario Best House ofrece a sus franquiciados una fórmula única de formación inicial y continua ilimitada tanto para los directores/ras como para su personal Emprendedores de Hoy

Formar parte de una franquicia inmobiliaria es una tarea de gran responsabilidad. Es un trabajo que requiere exigencia y profesionalidad. El Grupo Best House es una de las empresas franquiciadoras por excelencia, ya que cuenta con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero. Es la única empresa franquiciadora que garantiza ante notario las prestaciones y condiciones que ofrece a los franquiciados del grupo. Por esta razón, la formación de los franquiciados es un factor muy importante para garantizar el éxito absoluto, así se ha visto en fuentes.

Formación ilimitada y gratuita El Grupo Best House ofrece formación ilimitada y gratuita a todos los franquiciados. El carácter ilimitado de todas las formaciones impartidas por Best House a sus franquiciados cubre todas las áreas específicas del negocio inmobiliario en sus aspectos comerciales, operativos, jurídicos, fiscales, financieros e informáticos.

La formación está orientada a alcanzar la total satisfacción de los profesionales. Por esta razón, es inicial y continua. De este modo, permite a los franquiciados formarse todo el tiempo que sea necesario para asimilar perfectamente los conocimientos y “saber hacer” correspondientes, ya que en Best House se considera la formación, no como un gasto, sino como una inversión de alta rentabilidad.

La formación está disponible para todo el equipo, inicial y futuro. Principalmente, está orientada para el equipo de dirección, es decir, para franquiciados/as y socios/as. Sin importar el tipo de experiencia o el nivel de conocimientos que dispongan los franquiciados, deben recibir formación antes de iniciar cualquier actividad y cumplir con las prácticas impartidas en el centro formador a nivel nacional. Por otra lado, la formación también es opcional para el personal de agencia, como comerciales, secretaría, etc.

Características de la formación del Grupo Best House La formación es impartida por expertos en distintas áreas de negocio y profesionales líderes en facturación. Otra de las ventajas de la formación es que es a la carta, teórica y práctica en todas las áreas del negocio: comercial y operativa, jurídica, financiera y digital. Además, se ofrecen talleres y masterclass para los nuevos franquiciados. Las formaciones se realizan en la propia oficina, es decir, no suponen ningún gasto. En algunos casos, también se imparten en el centro nacional de formación del Grupo Best House. Por estas razones, una de las ventajas del Grupo Best House frente a otras franquicias inmobiliarias es la formación que ofrece a los franquiciados.

