FINSA, Correduría Técnica de Seguros y el Grupo Inmobiliario BEST HOUSE firman un convenio de colaboración

martes, 23 de marzo de 2021, 11:40 h (CET)

La Correduría Técnica de Seguros, FINSA, dentro del Plan Estratégico y de Crecimiento 2021 ha firmado un importante convenio de colaboración con el Grupo Inmobiliario BEST HOUSE, así se ha visto en Periódico Digital.

BEST HOUSE es una empresa franquiciadora, formada por un equipo joven y dinámico, que tiene como objetivo común “satisfacer las demandas de sus clientes”. Gracias a su experiencia y garantías, presenta ventajas a sus franquiciados por encima a las de la competencia, siendo de esta forma la única empresa del sector inmobiliario, financiero y de servicios que garantiza ante notario las prestaciones y condiciones que ofrece.

BEST HOUSE gestiona sus inmuebles contando con la mayor cartera inmobiliaria, además de una red propia de agentes inmobiliarios, financieros y de servicios en cada punto geográfico que le permiten ofrecer las mejores soluciones de seguros a sus clientes.

Una empresa que se reinventa día a día generando nuevos rompedores leads publicitarios, mientras se adapta a los punteros cambios a los que invita el panorama tecnológico. Todo esto sin descuidar una formación integral y continua a sus franquiciados gracias al nuevo convenio con la Universidad Europea y el primer título universitario del sector inmobiliario en España.

Son estas las cualidades que han llevado a FINSA a juntar esfuerzos para firmar este acuerdo. Ambas entidades manifiestan una voluntad común de realizar el lanzamiento de una línea de seguros de manera planificada, sólida y duradera en el tiempo a través de BEST SERVICES, la línea de servicios del GRUPO BEST.

Como inicio de este acuerdo, FINSA facilitará al grupo inmobiliario un amplio programa de formación y los recursos necesarios para poner en marcha la comercialización de todos aquellos productos aseguradores relacionados directa e indirectamente con el sector inmobiliario, cubriendo toda la gama de productos.

El acuerdo ratifica una de las principales metas de FINSA: ahorra tiempo al cliente y los costes en la búsqueda de información, ofreciendo el seguro más adecuado y facilitando un servicio personalizado en la tramitación y resolución de cualquier tipo de siniestro.

FINSA forma parte del Grupo Espanor, una de las agrupaciones de corredores de seguros más importantes del panorama nacional. Es una Correduría Técnica de Seguros en permanente crecimiento. El Director General y Técnico, Joaquín Tabernero, fue nombrado nuevo Consejero Delegado del Grupo este año 2021.

