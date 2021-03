HABITANT crea TAKANA, una compañía especializada en Ecommerce y Marketplaces Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 10:00 h (CET) TAKANA surge al mercado como una compañía (híbrido entre agencia y consultora) especializada en Marketplaces. Ayuda a las empresas y marcas en el desarrollo de sus estrategias de venta y reputación en Marketplaces (Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, Mano Mano, Carrefour, etc…) desarrollando servicios de consultoría de negocio, creación de catálogo, posicionamiento SEO y publicidad entre otros En plena explosión del comercio digital, nace TAKANA. Con todo el conocimiento que se espera de una consultora y todos los servicios de una agencia especializada en Amazon y Marketplaces. Y con el apoyo de HABITANT.

Nace con el propósito de ayudar a las marcas y fabricantes españoles para potenciar y desarrollar su negocio en Marketplaces ya no sólo Amazon sino también en los más específicos locales e internacionales. Propósito que cumple con servicios de consultoría, desarrollo de estrategia de ventas, posicionamiento, publicidad y gestión de las marcas que deciden utilizar estos canales bien como complemento o bien como canal fundamental en su estrategia de negocio y ventas digitales.

El nombre de TAKANA proviene de una de las tribus más importantes que se asentaron en el Amazonas (son los Guardianes) y guarda una clara relación con el Marketplace más importante del mundo.

TAKANA nace con un equipo de 12 especialistas, divididos por departamentos especializados, desde la operativa, creación de catálogo, publicidad y diseño gráfico al desarrollo de estrategias internacionales, contenido y analítica de venta en Marketplaces.

David Vaquerizo y Víctor G. Barco lideran TAKANA respaldados por un amplio conocimiento y experiencia profesional en los sectores con más evolución online como son la moda, el hogar, la alimentación o el ocio entre otros. Y con la solidez que les da HABITANT GROUP que apuesta en firme por dos referentes dentro del mundo de los Marketplaces con los que seguir mejorando y creciendo en una área que empieza a tener una vital importancia para Fabricantes y Marcas en su proceso de go to market digital.

David Vaquerizo se incorpora como socio a TAKANA aportando su amplio conocimiento en el sector de los marketplaces, director de eCommerce en grandes Fabricantes, consultor especializado en estrategia de grandes cuentas y cofundador de la plataforma All4Marketplaces.

Víctor G. Barco se incorpora como socio a TAKANA para aportar todo su conocimiento y experiencia en Marketplaces tras 5 años como consultor, habiendo implementado y gestionado infinidad de clientes. Además ha lanzado varias marcas propias y creado Golden Mates, una comunidad destinada a formar y enseñar a empresarios y empleados en la venta en Marketplaces con más de 200 lecciones.

TAKANA se suma al ecosistema digital de HABITANT GROUP para reforzar, como explica Fernando Martínez-Corbalán Director General y CoFounder de HABITANT “el ecosistema digital de empresas que trabajan en el desarrollo y transformación digital de negocios y personas en todos los ámbitos, desde el educativo a la innovación digital y los negocios. David y Victor, y todo el equipo TAKANA aportan gran expertise en una área que ha crecido muchísimo en los últimos años y que requiere de un conocimiento específico en estos canales de venta que cada vez utilizan más marcas".

