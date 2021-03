Pareja de hecho en Cataluña por A. Ramírez & Asociados Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de marzo de 2021, 09:00 h (CET)

Las relaciones de pareja han cambiado hoy en día y muchas parejas no quieren casarse. Por ello, formar una pareja de hecho en Cataluña es cada vez más común, así como en el resto de España. Una pareja de hecho es una convivencia estable entre dos personas que no están casadas pero comparten intereses. Existen muchos motivos por los que las parejas deciden hacerse pareja de hecho, pero mayoritariamente es para formar una familia. Sin embargo, es preciso remarcar que los derechos de una pareja de hecho son muy diferentes a los de un matrimonio, así se ha visto en El sitio Web sugerido.

¿Cómo formalizar una pareja de hecho en Cataluña? La pareja debe atenerse al Código Civil Catalán, que establece unos parámetros para hacerse pareja de hecho en Cataluña. Se considerará a dos personas como pareja de hecho si están empadronados juntos en el momento de la firma ante notario, si durante la convivencia nace un hijo en común y si tienen la voluntad de oficializar su situación ante un notario.

Los datos de la pareja se envían al Registro de Parejas Estables, la entidad que inicia el registro administrativo para dar paso a ciertos derechos posteriores.

Existen un conjunto de requisitos para ser pareja de hecho en Cataluña, como tener la mayoría de edad y no presentar ningún parentesco. Además, es pertinente presentar la identificación y certificado de nacimiento de los involucrados, el registro histórico de convivencia, el libro genealógico en caso de nacimiento de un hijo en común y, por último, la ausencia de unión matrimonial.

¿Qué derechos tiene la pareja de hecho en Cataluña? Tal como se ha mencionado, los derechos de una pareja de hecho y los de un matrimonio no son los mismos. La pareja de hecho en Cataluña tiene derecho a la pensión de viudez y derecho a la residencia comunitaria. En relación a la pensión, se deben acreditar más de cinco años de convivencia directa.

Para obtener más información de la legislación sobre las parejas de hecho, es recomendable consultar abogados dedicados a la asesoría civil, como A. Ramírez & Asociados, que se esfuerza por consolidar una serie de elementos diferenciadores que aportan una absoluta garantía de profesionalidad al informe realizado.

