Distribuidores oficiales mascarillas Airnatech: MSK Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:00 h (CET)

Usar mascarillas es obligatorio en la situación de emergencia actual, y asegurarse de tener una que cumpla con todos las...

Usar mascarillas es obligatorio en la situación de emergencia actual, y asegurarse de tener una que cumpla con todos las normas de seguridad es clave para minimizar los riesgos. A pesar de que se pueden encontrar muchos tipos de mascarillas en el mercado, no significa que todas funcionen por igual. Por esta razón, es necesario informarse sobre los distintos tipos de mascarillas, como se ha visto en fuentes.

Asimismo, han surgido muchos distribuidores para ofrecer medidas de prevención, como los distribuidores oficiales mascarillas Airnatech. Las mascarillas Airnatech garantizan un 99,9% de filtración bacteriana. Es decir, es una de las mejores mascarillas disponibles en el mercado.

¿Quiénes son los distribuidores oficiales mascarillas Airnatech? Los distribuidores oficiales son grupos certificados para la distribución de productos Airnatech. Las mascarillas Airnatech son perfectas para cualquier uso, teniendo en cuenta que muchas de las mascarillas que se consiguen fácilmente no garantizan una protección adecuada.

La forma más recomendada de adquirir el producto es acudir al portal web de un distribuidor oficial, como MSK, que posee una fuerte presencia entre los distribuidores oficiales mascarillas Airnatech. Cuenta con una tienda virtual y un amplio catálogo de productos originales y certificados, con garantía de calidad y eficiencia. Las compras pueden ser realizadas de forma online y, además, ofrece seguridad en todas las compras. Adicionalmente poseen un servicio para profesionales (dirigido a empresas, farmacias, etc.. que necesiten comprar volumen).

¿Qué beneficios aportan los productos de los distribuidores oficiales mascarillas Airnatech? El beneficio principal es la filtración que otorgan las mascarillas Airnatech. La mayoría de mascarillas certificadas pueden filtrar hasta un 95% de las bacterias, mientras que los productos de los distribuidores oficiales mascarillas Airnatech ofrecen una filtración de hasta el 99,9%, lo cual garantiza una mayor protección. A esto, además, le sumamos que tienen un 40% más de respirabilidad.

La usabilidad es otra de las características que diferencia el producto del resto. Las mascarillas desechables pueden suponer un gasto muy elevado, tanto económico como de producto.

Los productos de Airnatech, certificados por AENOR y AITEX, garantizan 20 lavados por mascarilla, es decir, por cada pack de 5 mascarillas se garantiza 100 días de uso. Esto reduce en gran medida los gastos, ya que la compra no será tan recurrente. Además, las mascarillas, fabricadas en España, están disponibles en varios colores, desde los más llamativos, hasta los más simples.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.