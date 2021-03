Muebles Industria: "Para las habitaciones de matrimonio, menos, es más" Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 17:10 h (CET) El dormitorio es el sitio donde más tiempo pasan las personas y por ese motivo es la estancia más importante de la casa. Es muy importante amueblarla adecuadamente para mayor bienestar físico y psicológico y para una mejor salud La habitación de matrimonio es un espacio personal, en el que las personas descansan, se refugian y pasan las horas más importantes del día, las de descanso. Según los datos de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, el 63% de los españoles pasan alrededor de 15 horas en casa y esta tasa aumenta los fines de semana. Además, según los estudios, las personas pasan una media de 25 años durmiendo. La forma de despertar por la mañana puede afectar el día completo de las personas y este espacio de descanso debe ser agradable, austero, con unos materiales y unos muebles escogidos de forma inteligente, una buena iluminación y unos colores y texturas sabiamente escogidos.

Muebles Industria es una empresa que tiene más de 65 años de experiencia en muebles de alta calidad y afirma que la simplicidad es la clave para conseguir un dormitorio matrimonial moderno y elegante. “Para las habitaciones de matrimonio, menos, es más. El orden, la simplicidad y la elegancia son tres características que convierten el dormitorio matrimonial en uno ideal para conseguir un buen descanso y relajación. Hay que evitar a toda costa las habitaciones decoradas en exceso, los accesorios innecesarios y las decoraciones sobrecargadas” afirma Muebles Industria. No se trata de tener una habitación de matrimonio austera y aburrida, sino vanguardista y moderna, pero con un toque de simpleza.

Elegir la paleta adecuada tanto para los revestimientos del dormitorio como los muebles es esencial. Para las camas la tendencia de este 2021 es combinar tonos fríos y neutros con madera natural. El objetivo es buscar un estilo rústico, pero con un acabado moderno. Los tonos neutros aportan mucha tranquilidad a la habitación y ese es justo el efecto que se debe buscar en un dormitorio matrimonial. Lo más recomendable es utilizar la misma paleta de tonos neutros para todos los elementos de la habitación: paredes, cómodas, cojines, ropa de cama, etc. “Un color que recomendamos siempre para dormitorios es el Classic Blue, ya que de esta forma se puede conseguir un dormitorio acogedor, pero también muy elegante”, explica Muebles Industria.

La iluminación del dormitorio es algo también muy importante y que hay que tener en cuenta. Normalmente las habitaciones matrimoniales suelen tener una buena luz natural. Sin embargo, si la habitación matrimonial no dispone de buena luz natural, la clave es jugar con los elementos de iluminación para conseguir ese efecto de luz natural. La clave es utilizar colores claros para los muebles y las paredes de las habitaciones con poca luz natural.

