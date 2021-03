Imagina Energía se una a la alianza de StepByWater

La compañía se convierte en la primera energética de esta iniciativa compuesta por empresas, instituciones y organizaciones que se hacen eco del llamamiento de la ONU para el Decenio de Acción para el Agua Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, Imagina Energía, primera energética 100% solar de España, ha anunciado su adhesión a la alianza StepbyWater, primera alianza española en torno al Decenio de la ONU para la Acción “Agua Para El Desarrollo Sostenible” (2018 – 2028). La compañía refuerza así su apuesta por la sostenibilidad y se une a la misión de otras empresas, instituciones y organizaciones presentes en esta iniciativa con el objetivo de hacer un uso sostenible de los recursos de agua en nuestro país y el resto del planeta.

Nacida el pasado año, la alianza StepByWater está integrada por más de una veintena de organizaciones que unen fuerzas para fomentar una auténtica Revolución Cultural del Agua en el marco del ODS6 que persigue, entre otras metas, garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030. Los miembros de la alianza son conscientes de que sin el cumplimiento de este objetivo será imposible alcanzar el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU. Por ello el Gobierno de España, junto a la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) apoya esta alianza en nuestro país con la intención de responder al reto hídrico derivado de las consecuencias de la crisis climática y del aumento demográfico. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que los problemas de escasez de agua afectarán a la mitad de la población del mundo en 2025, por lo que esta alianza integral estará presente en más de 190 países.

Imagina Energía, una apuesta integral por la sostenibilidad

La adhesión a StepbyWater es un punto y seguido de Imagina Energía en su apuesta integral de sostenibilidad. La compañía aterrizó recientemente en el mercado español con el objetivo de proveer de energía limpia y solar a toda la geografía española y consolidar así un nuevo modelo energético más sostenible. Del mismo modo trabajará junto al resto de actores implicados en el cambio de mentalidad necesario para gestionar y relacionamos con el agua de forma responsable.

La compañía es consciente de que la optimización de recursos naturales es fundamental para construir un futuro más respetuoso con el medioambiente. En este sentido, Imagina Energía proporciona solo energía de la red que cuente con garantía de origen solar y ofrece al mismo tiempo soluciones de autoconsumo para queempresas y hogares de toda España sean dueños de su propia energía impulsando por completo la economía del sol en nuestro país.

Compromiso pleno con el uso eficiente de recursos naturales

El binomio energía-agua no es nuevo para Imagina Energía, puesto que se convirtió recientemente en sponsor energético de la Real Federación Española de Natación (RFEN) donde la sostenibilidad es el eje estratégico de colaboración de ambas organizaciones. En esa línea la compañía trabaja por acercar soluciones de autoconsumo y energía verde a instalaciones deportivas con el objetivo de promocionar su eficiencia energética. Imagina Energía es consciente de la fuerte demanda de agua y energía que implican estas instalaciones y por ello pone a disposición de los centros la última innovación tecnológica en materia energética para aumentar su competitividad y minimizar el impacto medioambiental mediante el fomento de fuentes renovables como la energía solar. Esta línea de actuación también se abarca desde la alianza StepbyWater, ya que uno de los pilares del Marco de Aceleración del OD6 es la necesaria inversión en infraestructura capaz de proporcionar instalaciones adaptadas para la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. “Es un orgullo entrar a formar parte de esta alianza estratégica en la que organizaciones públicas y privadas de toda España compartimos un objetivo común por la sostenibilidad. Que Imagina Energía sea la primera energética en adherirse a StepbyWater no hace más que reforzar nuestro compromiso con el uso eficiente de recursos naturales para construir un modelo sostenible de crecimiento en nuestra sociedad. La energía y el agua serán claves para mitigar los efectos del cambio climático y en Imagina Energía estamos decididos a poner todo de nuestra parte para responder a los desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 2030”, afirma Santiago Chivite, Director General de Imagina Energía. “Baluarte del espíritu de alianzas y colaboración sugerido por la ONU, en su ODS 17, para StepbyWater es esencial, seguir sumando esfuerzos y el compromiso de empresas como Imagina Energía, que dan un paso para contribuir a acelerar la consecución de ODS 6, Agua y Saneamiento, no solo como un objetivo estratégico y central en la agenda de desarrollo sostenible; sino como derechos humanos que hay que tratar de consolidar en todo el mundo. Contribuir a dotar el agua del valor y de la importancia que tiene, requiere compromiso y requiere, sobre todo, la voluntad de entrar en acción para evitar una nueva crisis humanitaria, en este caso, relacionada con el agua. Poner en valor la importancia del gaua es asumir uno de los grandes desafíos a los que, como humanidad, nos enfrentamos. El momento actual, con planes de reconstrucción post-Covid sobre la mesa, tendentes a impulsar una transición ecológica y un gran Pacto Verde, requieren considerar al agua como el elemento crucial que es para la sociedad, para el sistema productivo y para el entorno natural. Vital para la vida”, según Juan Manuel Fernández, responsable de Relaciones Institucionales en StepbyWater.