La Semana Santa que no se puede ver

lunes, 22 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) La ruta Past View con Realidad Virtual y Aumentada se verá enriquecida con contenidos sobre la historia de hermandades y cofradías Son muchas las instituciones y entidades las que, a través de eventos culturales, van a intentar llenar el vacío que tendrá esta Semana Santa. Exposiciones, actos, cultos…y la tecnología. La empresa Sebka Technology ha decidido contribuir en esta Semana Santa tan diferente con un extra a su ya conocida ruta Past View.

La ruta Past View recorre la ciudad haciendo un viaje por su pasado gracias a unas smartglasses, a la Realidad Virtual y Aumentada. Dentro de ese objetivo, el de descubrir la historia mediante las nuevas tecnologías, implementará en las rutas que se realizarán durante la Semana Santa, contenidos sobre aquella Semana Santa plasmada en pinturas y en fotografías en blanco y negro. A lo largo de su recorrido habitual, en algunas de sus paradas, se podrá disfrutar de las explicaciones de una experta en la materia gracias a las cuales se descubrirán historias, curiosidades y leyendas como lo sucedido en el incendio del palio de la Amargura en plena Carrera Oficial o cuántas Hermandades estuvieron alojadas en el Convento Casa-Grande de San Francisco. Estas explicaciones estarán acompañadas de un recorrido visual 360 por aquella Semana Santa del pasado.

Pero, además, la empresa ha querido poner su granito de arena con aquellos profesionales que hacen del arte sacro su modo de vida y que se están viendo golpeados en estos tiempos de pandemia. Por ello ha decidido contar con la colaboración del fotógrafo cofrade Javi Jiménez. Este reputado fotógrafo cofrade con más de 20 años de trayectoria profesional ha retratado al Señor de Sevilla, sus fotos han servido para carteles y boletines, participante en diversas exposiciones, coautor de cinco libros y ha sido asesor fotográfico del imaginero Navarro Arteaga. Su trabajo más personal también se podrá disfrutar en esos contenidos audiovisuales 360, enlazando así la Semana Santa del ayer con la del hoy.

Sin lugar a dudas se trata de una experiencia única para poder disfrutar de esta Semana Santa tan diferente. Mientras se ve cómo era la Giralda cuando fue inaugurada como alminar de la Mezquita Aljama y al mismo tiempo que se descubre cómo era la Plaza de San Francisco en el siglo XVI o el Puerto de Indias del XVII, cómo eran aquellas procesiones y hermandades del pasado. No saciará las ganas de cera e incienso, pero abriremos una ventana a los recuerdos que todos atesoran en la memoria.

La ruta Past View Sevilla “Especial Semana Santa” mantendrá sus precios habituales, seguirán cumpliendo un estricto protocolo antiCovi19 y se realizarán Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Viernes y Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Toda la información en su web www.pastviewexperience.com

