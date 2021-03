Registro laboral con firma electrónica Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 15:10 h (CET) Lanzamiento de un nuevo servicio del Reloj Laboral: Firma electrónica. Control horario automático, con firma electrónica para aportar mayor validez legal y flexibilidad geográfica, tanto para trabajadores presenciales en una oficina, como teletrabajadores, comerciales, etc. Los empleados podrán firmar los registros laborales desde móvil, ordenador o navegador web agilizando los tramites de la documentación, ahorrando tiempo y papeleos a los responsables de RRHH Un año después del 14 de Marzo de 2020, echamos la vista atrás a todo el período de cambios, que han surgido y se han enraizado dentro de cada empresa debido a las condiciones del confinamiento y demás restricciones. Una nueva normalidad que favorece el teletrabajo, el trabajo a distancia, los nómadas digitales, las herramientas tecnológicas, etc. Estos cambios han afectado la vida laboral de autónomos y a todas las empresas a nivel nacional e internacional. Para adaptarse a la nueva situación, han sido imprescindibles las herramientas tecnológicas, apps móviles, software de videoconferencias, conexiones de escritorios en remotos, así como las herramientas de control laboral para registrar las jornadas laborales de los empleados presenciales o a distancia.

El Reloj Laboral realiza un control laboral automático que le permite controlar las horas de trabajo y horas extras diarias, semanales, mensuales y anuales, sin importar en que punto geográfico se encuentra, es más puede fichar indistintamente desde la app móvil, ordenador o un navegador web. Si el empleado usa la app móvil el administrador puede saber la ubicación de entrada o salida con un mapa de ubicaciones. La aplicación permite llevar el control del calendario laboral con las vacaciones, bajas, reposo médico, etc. Además de firmar de sus horas trabajadas y ahora también firmar los registros de la jornada laboral.

Por eso se ha actualizado la aplicación de Reloj Laboral para incorporar la firma electrónica en los registros de trabajo laborables.

¿Qué es la Firma Electrónica del Reloj Laboral?

La firma electrónica es el método por el cual se valida el registro mensual de horas trabajadas con la firma de cada empleado a través del móvil donde consta el número de móvil del trabajador, la fecha y la hora en cuándo firmo. La firma electrónica que proporciona el servicio del Reloj Laboral ofrece la posibilidad de fichar en el trabajo sin limitaciones geográficas aportando una mayor flexibilidad y validez legal al departamento de Recursos Humanos al eliminar las barreras físicas, papeleos, etc.

¿Cómo funciona la firma electrónica del Reloj Laboral?

Una vez el administrador activa el servicio de firma electrónica, los empleados podrán empezar a firmar sus registros de jornada desde móviles, ordenadores o navegador web. En el propio “Registro mensual” aparecerá un enlace con “FIRMAR” donde los empleados solicitan la firman, una vez confirmen el número de teléfono móvil, recibirá un código de seguridad único que luego introducen para validar su firma en el registro mensual.

La firma electrónica puede ser solicitar desde cualquier lugar y dispositivo, siendo compatible con Android e iPhone, Windows, macOS y Linux, así como cualquier navegador web.

Ventajas de la firma electrónica del Reloj Laboral

- Mayor seguridad doble sistema de validación, SMS y código de validación único.

- Desde cualquier lugar sin necesidad de ir a la oficina.

- Flexibilidad de dispositivos móvil, ordenador y navegador web.

- Agilidad de procesos, evite la perdida de tiempo de comunicación del departamento de recursos humanos a cada trabajador.

- Favorece al teletrabajo, trabajo de movilidad geográfica o en distintas sedes, etc.

- Evita la perdida de tiempo y de recursos, con un simple correo electrónico llega a todos sus empleados.

- Registro laboral detallado con los datos del empleado: fecha, hora y número de móvil.

- Firma electrónica con validez legal.

Adaptarse a los tiempos que corren de la mejor manera, con herramientas funcionales como esta que facilita llevar el control laboral de forma automática y remota de la empresa. Esta aplicación ahorra tiempo, mejora la gestión y organización del personal, acometiendo tareas rutinarias en el recuento de horas trabajadas. La aplicación Reloj Laboral mejora el control de su empresa, ahorrando tiempo y tramites en la gestión del personal.

Comprobar todas las ventajas de esta herramienta sencilla y eficaz con la probar de 1 MES GRATIS, sin permanencia.

