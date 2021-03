Investigadores descubren un nuevo posible tratamiento para la afasia infantil

Neurocrecer se hace eco de la noticia lanzada por Noticias de la Ciencia y la Tecnología según la que un posible tratamiento para la afasia infantil ha sido descubierto por varios investigadores de la Universidad de Málaga Neurocrecer, expertos en terapia ocupacional para el daño cerebral y en el campo del daño cerebral y su tratamiento, se hace eco de la información dada por Noticias de la Ciencia y la Tecnología sobre el posible descubrimiento de un nuevo tratamiento efectivo para la recuperación de la afasia infantil. Este tratamiento ha sido descubierto por un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga.

Este tratamiento ha sido descubierto por los investigadores del Grupo de Neurociencia y Lenguaje del Cerebro de dicha universidad. El tratamiento iría dirigido a los casos de afasia infantil derivados de traumatismos craneoencefálicos. Este estudio, pionero a nivel mundial, ha estudiado y valorado los efectos del psicofármaco ‘Donepezilo’, fármaco destinado al Alzheimer, de forma individual y de manera conjunta con el fármaco TIA o Tratamiento Intensivo de la Anomia. En ambos casos el rendimiento lingüístico mejoraba con su incorporación al tratamiento, teniendo un mayor rendimiento con la combinación de los dos fármacos.

Las investigaciones han concluido con puntos normales del rendimiento lingüístico, teniendo avances especiales en la denominación de los dibujos que representaban objetos y seres vivos. Además, dicho tratamiento farmacológico no ha ocasionado ningún efecto adverso durante la investigación. Toda esta investigación ha sido publicada en la revista de temática científica Frontiers in Pharmacology. El artículo puede ser encontrado bajo el nombre de “Pharmacotherapy of Traumatic Childhood Aphasia: Beneficial Effects of Donepezil Alone and Combined With Intensive Naming Therapy”.

Según Guadalupe Dávila, una de las investigadoras de este grupo de la Universidad de Málaga, la afasia infantil, siendo entendida como un déficit en el lenguaje de los niños que han visto afectadas sus capacidades lingüísticas ya adquiridas, muestra algunas diferencias y singularidades con la afasia diagnosticada durante la edad adulta. La investigadora justifica así la necesidad de un estudio específico sobre la afasia infantil.

Una de las diferencias que encuentra la investigadora es cómo interfiere la afasia infantil en la maduración del cerebro y el desarrollo del lenguaje en curso de los niños. Esta diferencia ocasiona un gran impacto en el desarrollo cognitivo, social y emocional en los niños. Según la investigadora, esto crea una reducción en la integración social de estos niños que, a su vez, generará un mayor aislamiento social en la edad adulta.