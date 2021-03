La dieta antiinflamatoria: un estilo de vida saludable que ayudará a no sentirse inflamado Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 14:51 h (CET) ¿Qué pensamientos se vienen a la cabeza cuando se escucha la palabra "dieta"? ¿Báscula, hambre, sufrimiento, pérdida de kilos, restricciones alimentarias? ¿Es verdaderamente eso una "dieta"? En la Cocina de Elisa hablan de los alimentos y las dietas antiinflamatorias La palabra dieta tiene asociada millones de connotaciones negativas en nuestra sociedad debido a los mitos circulantes sobre alimentación. Sin embargo, una dieta es todo aquel conjunto de alimentos que se consumen de manera habitual, la cual variará según sus objetivos.

Una dieta o alimentación antiinflamatoria es un estilo de vida que engloba hábitos que deben ser implantados en el día a día y, le ayudará a disfrutar de una alimentación saludable, optimizando su vitalidad, energía y salud. Dicho género de vida presenta un completo esquema nutricional diario que evitará un desajuste alimentario, previniendo la aparición de déficits de nutrientes que pueden favorecer o empeorar los procesos inflamatorios. Cabe aclarar que la inflamación no siempre es negativa. Es un proceso necesario en el organismo para protegerse frente a agresiones externas. El problema real viene cuando esta inflamación persiste en el tiempo.

La base de la dieta estará formada por alimentos de origen vegetal que aportarán fibra, vitaminas y antioxidantes. A su vez, es preferible consumir productos ecológicos, de temporada y proximidad para asegurar sus propiedades nutricionales óptimas.

Algunos de los grupos de alimentos recomendados son las frutas, verduras y hortalizas tanto crudas como cocinadas, las cuales formarán la base de la alimentación. Semillas y frutos secos, gran fuente de proteína vegetal, grasas saludables, fibras y antioxidantes (lo ideal es consumirlos al natural). Cereales integrales, priorizando los libres de gluten y de grano completo (trigo sarraceno, maíz ecológico, quinoa, arroz...). Alimentos fermentados como el yogur, chucrut y kombucha o, tubérculos como la patata, boniato, chirivía, colinabo, etc. Las legumbres también son interesantes a nivel nutricional, siendo una excelente fuente de fibra y proteína vegetal.

Las proteínas de calidad son muy importantes en una dieta saludable. Se pueden obtener de huevos, mariscos, pescado salvajes, carnes ecológicas, legumbres, frutos secos, semillas y cereales (prioriza la proteína vegetal sin abusar de la animal). También hay que mencionar los ácidos grasos omega 3, esenciales para el organismo ya que este no los puede fabricar por sí mismo y han de ser aportados a través de la dieta. Están presentes en el pescado azul o en nueces y semillas de lino.

En cambio, hay otros muchos alimentos que inflaman como son los hidratos de carbono refinados (harina, pan, pasta, bollería...). También las grasas saturadas de mala calidad y grasas vegetales hidrogenadas son realmente perjudiciales (margarinas, snacks...). Otros no recomendados serían alimentos ultraprocesados, aceites refinados, gluten, alcohol, carnes procesadas, frituras, determinados aditivos así como edulcorantes artificiales.

En la Cocina de Elisa priorizan la salud, por ello elaboran comida casera con productos de alta calidad para que todos aquellos que no dispongan de mucho tiempo en su día a día puedan seguir comiendo de forma saludable. Además, cuentan con packs antiinflamatorios diseñados por nutricionistas para garantizar una dieta completa y saludable. En La Cocina de Elisa se pueden comprar tuppers para toda la semana y dejar de preocuparse por las cenas o por la comida que llevar al trabajo.

Hay otras actividades no tan relacionadas con la alimentación que también ayudarán a controlar la inflamación como es la gestión del estrés, tener un sueño de calidad, realizar actividad física regularmente, hidratación adecuada...

La “dieta” es todo un estilo saludable de alimentación y de vida, por lo que animana ponerlo en práctica cuando antes. "Somos lo que comemos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.