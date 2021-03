Cosméticos de firmas como Aromatherapy Associates que ayudan con los síntomas de la alergia

Este aceite esencial ayudará con la congestión nasal, mientras que el tónico bajará la rojez que suele aparecer en la zona de la nariz La primavera, ¿La sangre altera? No está claro, lo que sí es seguro es que los niveles de polen se elevan exponencialmente y ello produce picos de alergia en cada vez más personas. El malestar que se provoca habitualmente en esta época afecta, sobre todo, en dos aspectos: primero, aparecen complicaciones respiratorias ligadas a una congestión nasal, al tiempo que se produce una rojez excesiva por sonarse en demasía en el triángulo que se forma entre la nariz y toda la región peribucal. Hay dos cosméticos que pueden ayudar con ello. No quitarán la alergia, porque no son medicamentos, pero paliarán mucho sus síntomas.

Un aceite esencial para respirar mejor

Si hay una solución realmente generalizada para resolver la congestión nasal ésta es el famoso bálsamo mentolado. Sin embargo, existen propuestas mucho más naturales qué, además, se pueden usar en multitud de formas diferentes. Una de ellas es Support Breathe Bath & Shower Oil de Aromatherapy Associates, un aceite esencial con el que, inmediatamente, se apreciará que mejora la respiración. "Una manera de usarlo fácilmente en el día a día es aplicando una pequeña cantidad en las manos. Frotamos y después ponemos la mano en forma de cuenco cubriendo la nariz, haciendo tres inhalaciones profundas", explica Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates. Aparte, el aceite se puede usar también en la bañera, con la medida de un tapón, o en la ducha, usando 1/3 de tapón que se masajea en el pecho y, tras ello, se hace el mismo ejercicio que plantea la experta de la firma, inhalando con las manos en forma de cuenco.



Este aceite está especialmente formulado para apoyar el correcto funcionamiento del organismo, mejorando el sistema inmunológico y respiratorio en casos de catarro, alergia o estrés. Con un 33% de aceites esenciales de primera prensa entre los que destacan el eucalipto, el pino y el árbol de té -antisépticos, antibacterianos y antivíricos-, es capaz de liberar vapores calmantes y aliviar la pesadez asociada a dicha alergia. 64€ en Purenichelab.com



Un híbrido anti-rojeces

Otro de los gestos más comunes cuando de alergia se trata es el de sonarse la nariz sin descanso, hecho que provoca una irritación en toda la zona, ya sea por la humedad, el roce y por la propia sensibilidad que provocan los altos niveles de histamina sobre la piel. "“La histamina es una sustancia química que que se encuentra presente de forma natural en el organismo. Sin embargo, cuando surge un pico de alergia, el sistema inmunitario responde desatando una cascada de reacciones entre las que está la liberación de esta sustancia, que actúa en zonas como la nariz, los ojos, la garganta o los pulmones, revelando síntomas que todos entendemos como un brote de alergia y que en la piel se presentan con esta rojez más que común”, analiza Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Rebalancing Elixir de Perricone MD se convierte en una solución eficaz para este malestar. Está formulado con cannabidiol (CBD) puro al 99%, con un elevadísimo poder calmante. Además, hidrata visiblemente, suaviza la textura y unificar el tono de la piel. Su fórmula reequilibra el pH de la piel con un complejo propio de setas. 99€ en Perriconemd.es