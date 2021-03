Empresas en crisis, ¿cómo conseguir financiación? ​Teniendo en cuenta todo esto, las empresas que se encuentran en esta situación, suelen buscar métodos de financiación con el objetivo de poder salir otra vez a flote y no tener que cerrar sus puertas para siempre Redacción Siglo XXI

lunes, 22 de marzo de 2021, 13:48 h (CET) Es una situación cada vez más frecuente por la que están pasando medianas y grandes empresas, las cuales, debido a crisis económicas, falta de producción o disminución del número de ventas, necesitan de un sistema de financiación para poder volver a dar un impulso al negocio.

Desde que estallara la crisis económica en España en el año 2008, el sector empresarial e industrial ha sufrido numerosas modificaciones. Una situación no precisamente agradable que se ha visto intensificada en los últimos meses a causa de la pandemia. Este tipo de situaciones suelen tener un impacto bastante negativo en la economía del país y, por ende, en el tejido empresarial del mismo. En base a este contexto, hay que comentar que son muchas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, que han sufrido todo esto y que, aunque han intentado reinventarse en todo momento, han visto cómo su producción, ventas y, sobre todo, beneficios, han ido “a pique”.



Teniendo en cuenta todo esto, las empresas que se encuentran en esta situación, suelen buscar métodos de financiación con el objetivo de poder salir otra vez a flote y no tener que cerrar sus puertas para siempre. Aunque en la actualidad existen varias fórmulas para que las entidades vuelvan a contar con el crédito oportuno para relanzar sus negocios, lo cierto es que, desde Martín & Asociados, ofrecen la posibilidad de contratar un servicio de financiación para empresas en crisis.



Debido a su experiencia y profesionalidad, este despacho de expertos se pone a disposición de las entidades con el objetivo de proporcionar soluciones inmediatas y efectivas en el caso de estar pasando por una situación de insolvencia. Ofreciendo métodos de financiación hechos a medida, en base a los problemas que presentan las entidades y a las necesidades que deba cubrir cada una de ellas.

¿Qué es Martín & Asociados?

Martín & Asociados es un despacho de profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector, especializados en la abogacía y en economía. Principalmente, son expertos en gestionar situaciones de crisis empresarial y de insolvencia. Mediante las herramientas con las que cuentan, sus conocimientos y la puesta en marcha de técnicas y estrategias efectivas, intentar ofrecer soluciones de calidad a cualquier entidad que lo necesite, soluciones totalmente personalizadas y hechas a medida, en función de las necesidades que presenten los clientes.



Es importante comentar que estos servicios están dirigidos a pymes y grandes empresas, las cuales, deben contar con una facturación anual de, al menos, 500.000 euros, por lo tanto, estos profesionales no atienden a particulares, trabajadores autónomos o pequeñas empresas.



Con el fin de proporcionar cercanía y confianza a los usuarios, estos expertos cuentan con dos oficinas físicas, una en Barcelona y otra en Madrid, si bien es cierto, ponen a disposición de las empresas otras vías de comunicación, ofreciendo así cobertura en prácticamente toda España.

¿Cómo ofrecen esta financiación?

Una vez que las empresas se ponen en contacto con este despacho, los expertos analizan detalladamente cada caso para así, poder programar un plan específico según cada situación. Desde ese primer contacto, estos profesionales se harán cargo de todo el proceso, llevando a cabo las tareas de negociación oportunas, hasta que finalice el trabajo consiguiendo la financiación necesaria para cada empresa.



En la mayoría de los casos, tras conseguir los objetivos propuestos, desde Martín & Asociados proporcionan un servicio de asesoramiento y seguimiento continuado durante varios meses, para garantizar que el procedimiento es un éxito.



Líneas de financiación que consiguen Gracias a su profesionalidad y experiencia, desde este despacho son capaces de conseguir diferentes líneas de financiación para las entidades. Así, tras las negociaciones, tienen la posibilidad de obtener líneas de crédito con garantía real, pólizas de crédito o préstamos específicos para empresas.



