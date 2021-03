SEPES explica cómo evitar la soledad de los mayores en Semana Santa Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:30 h (CET) Sepes Atención Domiciliaria aconseja a los familiares, como premisa fundamental, tener previsto un servicio de atención domiciliaria Uno de los factores más preocupante durante los periodos vacacionales, como Semana Santa, es la soledad de las personas mayores. Sepes Atención Domiciliaria consciente de esta situación refuerza el servicio de atención a las personas mayores para cuidarles física y emocionalmente.

Gemma Montero, Gerente de SEPES en Vilanova i la Geltrú, asegura que “a lo largo de los años hemos visto que en los periodos vacacionales se produce un aumento significativo de las soledad de nuestros mayores”.

Sepes Atención Domiciliaria aconseja a los familiares, como premisa fundamental, tener previsto un servicio de atención domiciliaria para garantizar las mejores condiciones a su ser querido. “Nosotros tenemos un servicio especializado en atención domiciliaria para garantizar el cuidado excelente de nuestros mayores”, explica Gemma.

Además, añade que “nuestro servicio incluye la higiene a personas con limitaciones funcionales reducidas, el Soporte a compras y preparación de alimentos con dieta adaptada a cada persona, los Controles de medicación, el acompañamientos especializados: domicilio, centro de día, visitas médicas y gestiones, la atención a personas con necesidades puntuales, la velación hospitalaria y un servicio de higiene 24h”.

La soledad: Un problema global

Muchas personas mayores sólo tienen el problema de la soledad en periodos vacacionales. No obstante, en muchos casos es una situación impuesta por la propia vida.

La soledad es una situación que puede inducir múltiples patologías en las personas mayores, tales como depresión, deterioro cognitivo, demencia, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, y otras derivadas del hecho de no tomar correctamente la medicación o incluso olvidarla.

La Soledad de las Personas Mayores, el Estudio Nº5 de Fundación Pilares escrito por Sacramento Pinazo y Mónica Donio, refleja uno de los principales problemas de la sociedad actual que afecta a casi dos millones de personas mayores de 65 años en nuestro país: La soledad. Este fenómeno, ocurre principalmente entre las mujeres, sobretodo en las mayores de 85 años ya que el 45 % de ellas vive en solitario.

Sobre SEPES

SEPES ofrece una continua atención y cuidados para las personas dentro de su domicilio a través de personal y profesionales especializados. Solucionan todos los requerimientos de la vida diaria: higiene personal, alimentación, limpieza del domicilio y atención constante y continuada.

