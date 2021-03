itbid con la investigación tecnológica en el área de compras junto a Skiller y Startify Procurement Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:14 h (CET) La digitalización de los procesos de compras y aprovisionamiento (ProcureTech) reduce un 60% los gastos administrativos, un 50% los tiempos asociados a proceso negociación y un 15% el time-to-market La gestión de la relación con proveedores es un aspecto vital para la mayoría de las empresas. Por eso, hoy en día resulta imprescindible disponer de un sistema que centralice toda la información y la documentación tanto de proveedores actuales como potenciales.

Made in Spain. itbid nació hace 10 años con el objetivo de ayudar a los equipos de gestión de proveedores y de compras en su transformación digital

Educación, Investigación e Innovación son tres de los ámbitos más importantes en la evolución de la profesión de compras. Itbid apoya la investigación de tendencias de ProcureTech avalado por Skiller y Startify Procurement. Siendo uno de los pioneros en un pilar clave para el desarrollo tecnológico.

En el encuentro del 20 de Abril de 2021 se abordaran en un OpenDay las iniciativas más importantes del sector y un dialogo en un marco inigualable, Palacio Neptuno de Madrid. Un encuentro exclusivo bajo invitación que también podrá disfrutarse online, para conocer la innovación en Procure Tech en primera persona.

Juan Antonio Muñoz-Gallego, fundador de Skiller Academy destaca “en la Academia coincidimos con la visión de itbid de que la transformación digital esta al alcance de cualquier empresa. Ahora más que nunca la automatización de procesos y optimización de costes no es una opción, es el camino a crecer”

Eduardo Ranz Navarro, cofundador de Startify y director de Startify Procurement “desde el observatorio se han entrevistado con más de 200 CPO´s, CIO´s, CEO´s y altos directivos del mercado de compras uno a uno para poner a disposición de todos los profesionales de compras de forma sencilla y, a través del informe definitivo de tendencias para ProcureTech en 2021, una guía para triunfar en la transición hacia el crecimiento, agilidad y estrategia que concrete la digitalización de los departamentos de compras. ”

Josep Puig , co-fundador y director de itbid comenta “Al igual que para Skiller y Startify, en itbid obsesiona poder proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras , adaptables y muy funcionales para que los equipos de compras de todo tipo de compañía pueda conseguir los resultados esperados en un entorno que asegure la total trazabilidad de sus compras y la gestión de sus proveedores.”

