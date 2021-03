JO EL CAMBIO, presenta "Me Gusta" una historia de amor real que empieza al revés Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 10:54 h (CET) Jonathan Patiño, mejor conocido como JO el Cambio, está de estreno con su nuevo sencillo llamado "Me Gusta" una historia contada desde el punto de vista del protagonista quien atraviesa una vida licenciosa y desenfrenada pero que luego conoce el amor de una manera inusual y casi instantánea y esto le hace replantearse el cómo está llevando su vida El nuevo single estará disponible en las plataformas digitales de música en línea

El artista colombiano radicado en los Estados Unidos trae en esta oportunidad una pieza de ritmos urbanos como el Trap y el Hip Hop, en donde, como es su costumbre, busca proyectar un mensaje, una actitud hacia el cambio positivo, la reflexión y de cómo a veces algunas circunstancias y el entorno pueden influir

“Me gusta, no es la típica canción de amor o el típico romantiqueo que ocurre cuando dos personas se atraen”, comentó JO en referencia a una historia basada en un hecho real, que comienza en un momento oscuro de la vida del protagonista y que empieza a dar un giro inesperado.

El sencillo que forma parte del álbum “Vive el Amor” cuenta la historia de un adulto joven que ansía la fama y el reconocimiento, pero vive una vida de excesos, malas influencias y que además financia su carrera a través de la venta de droga. El personaje, además mujeriego, se encuentra a sí mismo cuando tras prendarse de una mujer a primera vista va descubriendo gracias a ella que no tiene por qué seguir viviendo hundido en alcohol, las fiestas y la lujuria; y decide tomar consciencia del camino que, en realidad, más que a la fama le estaba conduciendo a un abismo.

La nueva canción sitúa a un joven JO cantando en una tarima y empieza su presentación con "Me gusta". Esta canción, se trata sobre la naturaleza humana en la vida, las malas decisiones, las relaciones, las cosas que se han dicho o hecho y las consecuencias de esas acciones o palabras.

"Me Gusta" es la primera canción a presentar, del álbum "Vive el amor", que es parte de un musical. Posteriormente se estarán dando a conocer nuevas canciones de una en una.

Esta canción que fue grabada en Boston, Massachusetts, y producida por Don Nocera, estará disponible a través de Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales de streaming a partir de marzo 25 de 2021.

Enlace exclusivo de “Me Gusta”: https://soundcloud.com/j-o-el-cambio/jo-el-cambio-me-gusta/s-WscFL08IBDV

