"Bidibi Badibi Bú Group" revoluciona el marketing de influencers apostando por el talento emergente real

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:02 h (CET)

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:02 h (CET) El principal concepto de negocio reside en ayudar y potenciar el talento emergente de los influencers nacionales para conseguir que sean realmente atractivos y rentables para las marcas El marketing con influencers siempre ha estado en el ojo del huracán, las acciones de marketing digital con este tipo de perfiles sufrían serios varapalos debido a la dudosa rentabilidad y base real de sus cuentas, poniendo en jaque las inversiones de las empresas que confiaban en ellos/as.

Esta situación no pasó desapercibida para Raquel Benavente, CEO de Bidibi Badibi Bú Group quien fundó la empresa hace dos años con el claro propósito de potenciar y afianzar el valor de los influencers españoles más prometedores.

La innovación de la empresa se basa en acercar el éxito a los influencers emergentes, profesionalizando sus recursos, potenciando su calidad y nivel de contenidos, y acercando oportunidades comerciales con todo tipo de marcas para obtener campañas bien enfocadas con resultados satisfactorios.

Sólo con los mejores influencers se conseguirán los mejores contenidos y las acciones de publicidad de mayor impacto que tanta repercusión económica tendrá para el ecosistema empresarial en España. La aparición de Bidibi Badibi Bú Group garantizará que “los influencers realmente sean perfiles atractivos e influyentes, lejos de los usuarios que existen hoy día y que provienen de platós de tv y realities llevando consigo una dudosa marea de seguidores y un escaso índice de retorno económico” comenta Raquel Benavente.

En el evento del próximo 25 de Marzo, en el Hotel Duquesa de Cardona de Barcelona, los creadores de contenido serán los protagonistas. No son famosos pero disponen de talento y de una comunidad fiel, su ¨tribu¨ que valora su contenido y el valor del mismo representando un escaparate ideal, y real, para futuras colaboraciones estratégicas con marcas de todos los sectores.

20 de los mejores influencers de Barcelona participarán en el evento para marcar un antes y un después en las reglas que dominaban el marketing con influencers hasta la actualidad. Algunas firmas como The Colvin, Smart Baby, Bodegas Scala Dei y el propio gran Hotel Duquesa de Cardona ya han dado su apoyo a esta nueva manera de hacer marketing.

Más información en https://bidibibadibibu.group/

