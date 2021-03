El mantenimiento de la máquina de soldar, imprescindible para prolongar su vida útil, según Solda Electric

El correcto mantenimiento de una máquina de soldar es muy importante para alargar la vida útil del equipo de trabajo. Hay tareas básicas que muchos profesionales olvidan realizar con frecuencia para evitar el deterior del equipo antes de tiempo Seguir un programa de mantenimiento de la máquina de soldar es uno de los factores más importantes a la hora de extender la vida útil del equipo, así como realizar unos trabajos mucho más estables, fuertes y de alta calidad. Para un correcto mantenimiento de los equipos de trabajo de soldadura hay que realizar unas acciones básicas antes, durante y después de su utilización. Cualquier profesional o empresa que haya uso de máquinas de soldar debe conocer también los puntos básicos del mantenimiento de los equipos de soldar.

Las ventajas de realizar un correcto mantenimiento de las máquinas de soldar son alargar la vida útil del equipo, mejorar la calidad de las máquinas, realizar proyectos mucho más fuertes y de calidad y sobre todo y la más importante, proteger a la persona que maneja la máquina. Otra ventaja muy importante para empresas o profesionales es el ahorro de dinero y de tiempo y, sobre todo, evitar esos errores de soldadura que hacen las máquinas viejas y sin un mantenimiento correcto.

Solda Electric, una empresa que lleva desde el año 1994 dedicándose al suministro y servicio técnico de productos de soldadura y mantenimiento de instalaciones eléctricas destaca sobre todo la importancia de la protección antes de realizar cualquier proyecto. “Antes de comenzar a trabajar debemos leer el manual y entender el funcionamiento de la máquina por completo. Después es muy importante verificar que la máquina está en perfectas condiciones para el trabajo y que está en contacto a una toma de corriente con un voltaje y protección adecuado”, afirma Solda Electric sobre la seguridad en el trabajo de soldadura.

Otra precaución que hay que tomar antes de realizar el trabajo es comprobar que no hay nadie alrededor y el lugar es seguro. Después de finalizar el trabajo es muy importante desconectar el equipo y tener en cuenta que no hay ningún sobrecalentamiento o cables sueltos. Las aspas del ventilador de refrigeración de la máquina deben estar en buenas condiciones y sin obstrucciones. También hay que mantener el polvo lejos de la máquina y quitar toda la suciedad a diario en ámbitos de trabajo con polvo y suciedad, para que esa suciedad no se incruste y acumule.

Las máquinas de soldar hay que tenerlas en lugares secos y lejos de otros ámbitos de trabajo donde puedan ocurrir accidentes y golpes. Las máquinas de soldar MIG y MAG son máquinas robustas pero que necesitan cuidados. Hay piezas como los rodillos de arrastre, en los que pueden acumular polvo del hilo de soldar y producir atascos en la antorcha.