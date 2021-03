Spainfy ayuda a conseguir energía gracias a sus productos Eco Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 14:38 h (CET) El cuerpo es un motor que necesita una fuente de energía, valiosa aportación de nutrientes necesarios los cuales se pueden encontrar en los productos eco, pero ¿qué beneficios pueden aportar? O incluso ¿qué que es un alimento ecológico? A continuación, se hablará de distintas marcas Eco, los beneficios, características y las aportaciones que le pueden dar a la vida diaria ¿Qué es un alimento ecológico? Los alimentos ecológicos son aquellos que se obtienen utilizando métodos de producción y crianza respetuosos con el medio ambiente y los animales, es decir, se respetan los ciclos naturales sin forzar nada artificialmente.

Tampoco se utilizan productos químicos (fertilizantes, pesticidas de plagas, ingeniería sintética...) Los pesticidas y fertilizantes que se utilizan no son sintéticos.

Los métodos de agricultura de las frutas y verduras están diseñadas para mejorar la calidad del agua, el suelo, promover un ciclo sostenible y reducir la contaminación.

Beneficios de la alimentación Eco

- Tienen más nutrientes que los no ecológicos: Los expertos aseguran que éstos tienen más valor nutritivo que los que no lo son.

- Evita la contaminación: Todas las medidas están pensadas para preservar y cuidar el medioambiente.

- Respetuosos con los animales: El respeto a cuidados con alimento natural, vivido al aire libre y lejos del estrés diferencia a la ganadería ecológica de la que no lo es.

- Se crean más puestos de trabajo: Al ser un proceso lento, exige más mano de obra. Ésta es una razón por las que el precio es algo superior a los demás. Pero también incluye muchos beneficios: mayor calidad, cuidado del medio ambiente…

- Aseguran la máxima calidad: La legislación europea garantiza que los alimentos ecológicos estén controlados en todas las fases.

- Tienen mejor sabor: Como el proceso es artesanal, se conserva todo su sabor natural y sus propiedades.

Marcas Eco

Actualmente en el mercado se encuentra una gran variedad de productos que se califican como ecológicos. Spainfy, hace una rigurosa selección de los proveedores, verificando que cumplan esos criterios de calidad.

Ahora, es el momento de hablar sobre algunas de las marcas ecológicas que se pueden encontrar.

- EcoSarga: Una gran variedad de fruta y verdura ecológica.

- Bioteca: Variedad de cacaos, biochoc y más productos para un desayuno Eco.

- DelicatGourmet: Variedad de aceite, especería, despensa, pescadería, dulcería…

- Natura Club Shop: Variedad de bebidas, embutidos, patés, pastas, arroz, galletas....

Dietas ecológicas y sostenibles

Después de conocer distintas marcas de productos ecológicos, se dará a conocer lo que es una dieta ecológica y sostenible. Los beneficios que aporta y cómo ayuda al día a día.

Lo que se pretende con esta dieta es lograr una alimentación libre de químicos tóxicos, consumiendo solo alimentos frescos y orgánicos que se cultiven sin pesticidas, fertilizantes ni antibióticos no naturales. Quedando también excluidos los alimentos procesados.

Ésta no sólo propone consumir alimentos que sean naturales, sino también moverse a diario, evitar medios de transporte contaminantes y controlar los alimentos que se consumen, eligiendo prioritariamente frutas, verduras, legumbres, huevos, lácteos, carnes y pescados.

Beneficios de las dietas ecológicas

- Reducir el riesgo de alergias.

- Prevenir la obesidad

- Disminuir el riesgo de trastornos neurológicos

- Menos alteraciones reproductivas

- Prevenir el cáncer

- Evitar las infecciones resistentes.

Etiquetado ecológico

El etiquetado ecológico tiene más de 26 años. En 1992 la Unión Europea publicó su primera etiqueta ecológica, que se bautizó como Etiqueta Ecológica Europea (EEE) o EcoLabel.

Este etiquetado no solo puso en primer plano la importancia que iba a adquirir la ecológica y la sostenibilidad en las siguientes décadas y también marcó el punto de partida del guión de buenas prácticas ecológicas.

