¿La mejor terraza de Salamanca? Café Novelty es más que un café, es considerada una institución Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 13:30 h (CET) La llegada del buen tiempo está coincidiendo con una relajación de las restricciones, lo que invita a disfrutar de una de las tradiciones por bandera de los españoles: disfrutar de las terrazas Para muchos es el mejor momento del año para desconectar, sentarse al aire libre y tomar un refrigerio acompañado de un buen plato o tapa.

Está claro que tienen algo especial. No hace falta que tengan las mejores vistas, cualquier terraza ubicada en plazas, parques o calles peatonales de la ciudad tiene su encanto.

Aunque algunas pueden presumir de estar ubicadas en monumentos y edificios históricos, como las situadas en Plaza Mayor de Salamanca.

Salamanca es una de las ciudades con mayor tradición universitaria y mayor patrimonio monumental y artístico de Europa. Y una de las más hermosas también. Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1988, Capital Europea de la Cultura en 2002 y Ciudad del Español para el estudiante extranjero. Y eso hace que disfrutar de sus terrazas sea un auténtico placer para los sentidos.

Es el caso del mítico café Novelty, situada en plena Plaza Mayor. Una terraza en Salamanca donde encontrarás tu particular oasis para escapar de la rutina durante cualquier época del año.

Se trata de una famosa cafetería de Salamanca de más de cien años, la más antigua de esta ciudad, y es considerada una institución.

En la actualidad, dada su privilegiada posición en la ciudad, sigue siendo lugar de encuentro de artistas, escritores, políticos y empresarios de la ciudad.

Esta terraza en Salamanca propone una carta para todos los gustos.

Los más golosos encuentran en Café Novelty todo un referente, donde el despliegue de deliciosos helados artesanales es apabullante y su mostrador atractivo donde se muestra buena variedad de bollería y churrería para desayunar, sin duda un imprescindible.

La terraza del Café Novelty es sin duda la más dinámica, alegre y soleada de la Plaza Mayor.

Sol en invierno, bulla en primavera y dulce melancolía otoñal definen este espacio único desde el que contemplar el esplendor barroco y el ritmo popular Plaza Mayor de Salamanca.

Se sea de café o más de copa de vino, si se tiene la suerte de hacer una escapada a Salamanca no se puede dejar pasar la oportunidad de sentarse en la terraza de Salamanca con más historia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.