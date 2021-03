Schneider Electric es nombrada una de las Compañías más éticas del mundo por el Ethisphere® Institute Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 12:35 h (CET) Se trata de un importante reconocimiento hacia las compañías más comprometidas con la integridad y con las decisiones corporativas basadas en valores. Schneider Electric mantiene altos estándares tanto en el aspecto social y de gobernanza como ético, incluyendo también en este compromiso a su ecosistema de partners Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, una vez más ha sido reconocida como una de las compañías más éticas del mundo por Ethisphere, líder global en la definición y promoción de los estándares de comerciales éticos.

Creada en 2006, la lista anual de las Compañías más Éticas del Mundo reconoce a aquellas empresas que han demostrado un liderazgo ético ejemplar en sus sectores, elevando el estándar de la conducta corporativa, como estrategia eficaz a largo plazo. Basado en el Ethics Quotient® patentado de Ethisphere, el proceso de evaluación de las compañías más éticas del mundo incluye más de 200 preguntas sobre cultura, prácticas medioambientales y sociales, ética y actividades de cumplimiento, gobernanza y diversidad, así como iniciativas para apoyar una sólida cadena de valor. En 2021, las empresas reconocidas han sido 135, ubicadas en 22 países y pertenecientes a 47 sectores.

“Estamos muy orgullosos de haber sido reconocidos un año más como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere,” asegura Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric. “El comportamiento ético no es negociable: es la base fundamental sobre la que debe construirse la actividad empresarial sostenible y la confianza, dos pilares de nuestros compromisos de sostenibilidad.”

Los “Principios de Responsabilidad” de Schneider Electric, un programa dinámico sobre ética y cumplimiento, así como su sólida cultura de comunicación, se encargan de prevenir, identificar y abordar rápidamente cualquier aspecto relacionado con el cumplimiento.

Schneider Electric lleva mucho tiempo comprometida con mantener altos estándares sociales, de gobernanza y éticos, incluyendo a su ecosistema de partners. Recientemente, ha lanzado su programa Sustainability Impact 2021-2025, que incluye el objetivo de mantener la confianza de todos sus empleados a la hora de informar sobre comportamientos contrarios a sus Principios de Confianza. Además, incluye el nuevo compromiso de garantizar que el 100% de sus proveedores estratégicos proporcionen un trabajo digno a sus empleados (de acuerdo con la definición de trabajo digno de la Organización Internacional del Trabajo). “Durante el 2020, algunas compañías han destacado claramente a la hora de ganarse la confianza de sus stakeholders, con su resiliencia y su compromiso con la ética y la integridad,” afirma Timothy Erblich, CEO de Ethisphere. “Las empresas incluidas en la lista de las Compañías más Éticas del Mundo siguen demostrando un compromiso inquebrantable con los mejores valores e impactan positivamente en sus comunidades. Enhorabuena a todos los que forman Schneider Electric por ser una de las Compañías más éticas del mundo.”

Acceder a la lista completa de las compañías más éticas del mundo 2021 aquí.

Sobre el Ethisphere Institute

El Ethisphere® Institute es el líder mundial en la definición y la promoción de los estándares de las prácticas comerciales éticas que impulsan el carácter corporativo, la confianza del mercado y el éxito empresarial. Ethisphere tiene una amplia experiencia en la medición y en la definición de las normas de ética básicas utilizando una perspectiva basada en los datos que ayuda a las compañías a mejorar el carácter corporativo y a medir y mejorar la cultura. Ethisphere distingue los logros superiores a través de su programa de reconocimiento World’s Most Ethical Companies (Compañías más éticas del mundo) y ofrece una comunidad de expertos de la industria con la Alianza de Liderazgo Ético Empresarial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Puede encontrar más información sobre Ethisphere en: https://ethisphere.com.

