FitDietBox entra en el mundo del crossfit Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 10:02 h (CET) FitDietBox ha decidido apostar por colaborar con profesionales del mundo del crossfit. Esta disciplina deportiva requiere voluntad, esfuerzo y constancia FitDietBox ha decidido apostar por colaborar con profesionales del mundo del crossfit, una disciplina que ofrece resultados rápidos, quema grasa y trabaja todos los músculos del cuerpo para conseguir una figura mucho más estilizada en poco tiempo.

Esta disciplina deportiva requiere voluntad, esfuerzo y constancia. Tres características que definen perfectamente a Brais Burgarin. Extremeño de nacimiento y afincado en Barcelona lleva más de 4 años practicando el crossfit y, actualmente, es coach de crossfit y entrenador personal en la ciudad condal desde hace casi 7 años.

También, se encarga de planificaciones de entrenamiento online y es el fitness manager de la app Bejaofit. Su pasión por el deporte le ha acompañado toda la vida ya que jugó durante más de 10 años a fútbol hasta que dió el salto a la disciplina del crossfit

“Cuando realizas una actividad física, en este caso el crossfit, es fundamental complementar con una nutrición de comida fitness adaptada a tus características físicas para lograr tu objetivo”, explica Brais. Además, añade que “FitDietBox me ofrece lo que necesito para complementar mi actividad deportiva con una correcta alimentación sana y saludable”.

FitDietBox ha decidido apostar por colaborar con Brais Bugarin (@Braisfit en Instagram) porque representa el ejemplo de persona trabajadora, constante y motivada que quiere lograr su objetivo. Valores con los cuales se siente representada la start up de comida fitness a domicilio.

“Con Brais queremos mostrar la importancia de confiar en nutricionistas expertos es primordial para llevar una alimentación de comida fitness adecuada a tus necesidades deportivas”, explica Ricard Tello, CEO de FitDietBox.

En los tres planes que ofrece FitDietBox (mantenimiento, aumento de masa muscular y pérdida de peso), la musculación es el más solicitado por parte de las personas que se dedican a practicar el crossfit. “Queremos ser la startup para los deportistas de la disciplina del crossfit. Tenemos un plan nutricional de aumento de masa muscular ideal para tu actividad física”, asegura Ricard.

Además, concluye que “nuestra mayor referencia son nuestros colaboradores y clientes de crossfit que están encantados con su plan de aumento de masa muscular de comida fitness adaptado a su objetivo. Resultado garantizado”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.