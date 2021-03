GN afianza su compromiso de desarrollo sostenible Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 09:46 h (CET) En 2025, contará con embalajes sostenibles en todos sus productos, habrá ayudado a más de 10 millones de personas con pérdida auditiva, continuará creando conciencia social, y seguirá trabajando para eliminar los estigmas en torno a la pérdida auditiva, y colaborando con fundaciones y diferentes ONGs para apoyar las necesidades auditivas no satisfechas en todo el mundo. Así se refleja en el informe de sostenibilidad recientemente hecho público por la compañía danesa Grupo GN ha hecho público su informe de sostenibilidad 2020, en el que resume el progreso de la empresa y su enfoque a largo plazo en este materia en un enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

La sostenibilidad fue un factor clave en la estrategia 2020 de Grupo GN. A lo largo del ejercicio pasado, la empresa desarrolló sus objetivos de sostenibilidad con vistas al año 2025. “Estoy ilusionado con el lanzamiento de objetivos de sostenibilidad para 2025. Si bien siempre ha sido nuestro enfoque actuar y hacer negocios de la manera correcta, los objetivos que nos hemos fijado articulan claramente nuestras metas en cuanto a sostenibilidad para los próximos años ”, dice Peter la Cour Gormsen, director financiero de GN Store Nord.

Las soluciones de audición, audio y colaboración de GN, permiten que las personas escuchen más, ya sea en el trabajo, en casa o durante las actividades de ocio. Gracias a ellas, las personas pueden hacer más, por ejemplo, para mejorar su productividad en el trabajo, o para comunicarse con sus seres queridos. En resumen, la actividad de GN permite a las personas vivir una vida mejor y más plena.

A lo largo de 2020, GN ha logrado avances en muchas áreas. Por ejemplo, en el envasado de sus principales líneas de producto de Jabra, que ahora es verdaderamente sostenible. Grupo GN ha intensificado su investigación en materiales sostenibles para sus productos del futuro; ha trabajado en todo el mundo para ayudar a los más necesitados a recuperar la audición; y ha convertido las pilas recargables como el nuevo estándar de sus audífonos, ahorrando con ello millones de pilas.

Para seguir mejorando, en 2020 Grupo GN evaluó sus prioridades. Sobre la base de su excelencia en el trato hacia las personas, la protección de los derechos humanos y la ética empresarial, definió tres áreas clave en las que puede tener un verdadero impacto en los próximos años: cambio climático, productos y envases sostenibles, y salud auditiva.

Así, en 2025, el objetivo es ser climáticamente neutros en las actividades de la propia empresa, al tiempo que se reducirán las emisiones indirectas.

En 2025, Grupo GN utilizará al menos un 50% de materiales sostenibles en nuevos productos, contará con embalajes verdaderamente sostenibles en todas sus líneas de producto y dará una segunda vida a más productos mediante reparaciones o renovaciones.

Y, en 2025, Grupo GN habrá ayudado a más de 10 millones de personas con pérdida auditiva, continuará creando conciencia social y eliminando los estigmas en torno a la pérdida auditiva, y trabajando con fundaciones y diferentes ONGs para apoyar las necesidades auditivas no satisfechas en todo el mundo.

