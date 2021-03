Qué es el masaje tántrico, por ASIAN WELLNESS Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 17:52 h (CET) El masaje tántrico procede del Tantra, una disciplina ancestral que utiliza un lenguaje sexual simbólico para la liberación de los poderes de la naturaleza y sus transformaciones para expresar la más alta realización del Ser Hay muchas versiones, algunas más recientes están explícitamente vinculadas al placer físico relacionadas con el masaje sensitivo.

Origen del masaje tántrico

La palabra "tantra" procede del sánscrito y significa "telar", "urdimbre", con significados que llegan a originar matices léxicos como "principio, esencia, doctrina o técnica".

El tantra puede resumirse como una forma de expresión y transformación del yo, una manera de entrar no sólo en contacto profundo con el alma de uno, sino de permitirle actuar en el mundo.

Debido a esta actitud positiva hacia la vida y la existencia, se han desarrollado a lo largo del tiempo algunas formas de masaje tántrico, a través de las cuales la persona que lo recibe experimenta un gran placer sensorial y al mismo tiempo una mejora de la autopercepción y la autoconciencia.

Debido a todo un simbolismo sexual, el masaje tántrico para dos ha tomado una forma ideal para aquellos que quieren aumentar y potenciar el conocimiento y la armonía de la pareja a través del masaje sensitivo o masaje californiano, de mayor difusión en Estados Unidos.

El masaje tántrico se basa en las antiguas enseñanzas de la India, que a su vez se remontan a textos de culturas pre-védicas, cuyo origen sigue siendo bastante misterioso y controvertido.

La antigua población de Harappa, por ejemplo, que hace miles de años ocupa algunas zonas de la India, daba gran importancia a la energía generada por el tantra, en particular a la figura femenina y a su elemento, el agua.

En estos primeros centros urbanos se produjeron las primeras formulaciones tántricas, según la unión del yoga filosófico de los eruditos y el conocimiento tántrico de los que aún vivían en las montañas y los bosques.

Cómo se realiza el masaje tántrico

- En la primera fase se centra en la meditación y el recogimiento, creando en un lugar adecuado e íntimo, como el dormitorio, un ambiente acogedor, con iluminación suave, velas, incienso, practicando ejercicios de respiración y recitando mantras.

- La segunda fase se centra en masajes lentos, circulares y suaves en la cara y el cuerpo, desde las piernas hasta los brazos, pasando por la zona pélvica, la espalda, el cuello y la cabeza, con suaves toques a lo largo de los canales de energía vital, chakras y nadis, y pasando por los puntos conocidos como marma. Se utiliza un aceite portador cálido y suave, como el aceite de coco o de almendras.

- La última fase es la de la relajación: bebiendo una infusión caliente se comparte la experiencia con los que han practicado, verbalizando lo que se ha sentido.

Ventajas del masaje tántrico

Los textos más antiguos que hacen referencia al masaje tántrico hablan de técnicas terapéuticas, mientras que todas las referencias al placer son material más reciente, vinculado al simbolismo bon adoptado también por el budismo tibetano.

Gracias a este tipo de mensaje desarrollado más recientemente, quienes lo reciben, pero también quienes lo ofrecen, pueden disfrutar de ventajas y beneficios, entre ellos una nueva experiencia de la sexualidad, no limitada en el espacio y el tiempo, sino percibida como energía omnipresente que se canaliza en cada célula del cuerpo.

De este modo, se disuelven la ansiedad, el estrés y las preocupaciones, además de otras tensiones. Incluso en sus formas no sexuales, el masaje tántrico actúa sobre los órganos genitales disolviendo los bloqueos y llegando a relajar el primer chakra, utilizando técnicas de Tantra lingam para los hombres y Tantra yoni para las mujeres.

El crecimiento personal y la experiencia sensorial orientada al bienestar van de la mano en el masaje tántrico, una práctica especialmente orientada a redescubrir la sacralidad del cuerpo como elemento y envoltura física del alma.

Introducción al tantra: los beneficios de la práctica

Cuando se habla de tantra y pensamos en el sexo y se olvida que el tantra es un "tejido", un hilo que lo une todo. A continuación, los beneficios de la práctica tántrica pensada en primer lugar como autoconocimiento, a través de la meditación, las posiciones, la respiración y el sonido

Los beneficios de la práctica tántrica no sólo son numerosos, sino que están todos interconectados y se manifiestan no sólo a nivel físico sino también mental y energético.

La armonización de lo masculino y lo femenino en el tantra

La filosofía tántrica tiene sus raíces tanto en el budismo como en el hinduismo arcaico, pero se cree que fue el hinduismo el que heredó el tantra del budismo, y no a la inversa, ya que los tantras (textos filosóficos de referencia) más antiguos son de compilación budista y se remontan al año 350 de la era. C.

El trabajo es tanto a nivel físico como energético y permite crear un espacio de armonización de la energía masculina y femenina, Shiva y Shakti, el Ying y el Yang taoístas.

El objetivo de este trabajo es despertar y canalizar de forma adecuada la energía Kundalini, depositaria del secreto de la iluminación.

Los beneficios de la práctica tántrica

Para entender bien cuáles son los beneficios de esta práctica, se debe orienta un poco entre las distintas tradiciones de transmisión.

Existen dos vías tántricas llamadas "mano derecha" y "mano izquierda": a esta última pertenecen las prácticas conocidas que prevén la unión íntima entre el hombre y la mujer como parte integrante del camino espiritual.

En las escuelas de la mano derecha, los preceptos que instan a la unión del principio masculino y femenino se interpretan como una metáfora de la unión a nivel energético, mientras que en las vías de la mano izquierda se interpretan literalmente, con prácticas que conciernen a la respiración, el tacto, el movimiento, las posiciones.

Los beneficios de la práctica tántrica están en el cuerpo, en cuanto a elasticidad y fluidez, gracias a la práctica de los asanas, en la armonización de la energía a través del sonido también a través de los mantras, en la respiración a través del pranayama, en la calma de la mente a través de la meditación tántrica y en la vida cotidiana a través de la observación de la acción correcta.

Estos son los componentes verdaderamente fundamentales del Tantra Yoga, y son los elementos que se mezclan en las diferentes escuelas. Cada escuela se diferencia de las demás porque hace hincapié en uno u otro elemento.

Sin embargo, lo fundamental para que un camino o una enseñanza puedan llamarse tántricos es el enfoque devocional que hace hincapié, tanto en las cosas como en las personas, en el lado espiritual.

Es como si, al entrar en esta dimensión, se armonizara el interior y, simultáneamente, se "sintonizara con el cosmos".

