4 errores comunes del posicionamiento web, por GILBERTO RIPIO

El proceso de posicionamiento web comprende un conjunto de acciones de marketing, programación y diseño que se realiza a largo plazo, este consta de numerosos elementos donde realizar diferentes acciones de optimización, incluyendo el SEO On Page y Off Page, que conlleva entre otros, la creación de contenidos o la creación de una estructura de enlaces tanto internos como externos Sin embargo, durante este proceso se encuentran numerosos obstáculos para conseguir aparecer en los primeros resultados en Google para una búsqueda determinada, todo el trabajo que conlleva conseguir el éxito y primeras posiciones en los principales motores de búsqueda es algo complicado y es fácil incurrir a realizar acciones de posicionamiento erróneas.

En esta ocasión, Gilberto Ripio profesor de Marketing y Branding en escuelas de formación y CEO de PROFESIONALNET, Agencia de marketing digital de reconocido prestigio con más de 20 años, ofrece información de utilidad para no cometer los 4 errores del posicionamiento web más comunes y aprender a evitarlos:

1.Error de posicionamiento: Abandonar la estrategia de Posicionamiento web los primeros 4-6 meses por no obtener los resultados esperados

El posicionamiento web es un proceso a medio/largo plazo que sólo genera beneficios al cabo de un tiempo determinado y no inmediatamente después de la ejecución de las acciones de optimización en la página web (SEO On Page) y fuera de ella (linkbuilding).

Al renunciar a continuar la estrategia de posicionamiento y optimización de manera de forma temprana, solo se conseguirá perder la inversión económica y que todo esfuerzo económico, humano y de tiempo haya sido en vano.

Solución: No cometer el error de no caer en el desánimo y no se darse por vencido durante todo el proceso de optimización web que necesitará al menos entre 2 a 6 meses para poder observar interesantes resultados.

2. Error de posicionamiento: Elegir palabras clave equivocadas o con bajo tráfico de búsqueda

Uno de los errores más comunes en el establecimiento inicial de una estrategia de posicionamiento web consiste en no disponer de la información más adecuada, o no saber elegir las palabras clave más interesantes para el proyecto web, en ocasiones se eligen términos demasiado técnicos que el público objetivo no utiliza, es importante ponerse en el lugar de las personas y saber utilizar términos más genéricos de quien busca.

Por eso hay que tomar especial precaución con los términos demasiado genéricos, de esta forma puede no merecer la pena esforzarse en posicionar términos de búsqueda como "vestidos" o "cuidado del coche", porque no concretan que tipo de información están buscando los usuarios. No se sabe si el usuario que teclea la palabra "vestidos" en el motor de búsqueda busca un modelo concreto de creación, o tal vez quiere saber qué vestido se ajusta a un tipo concreto de figura. Una palabra clave mucho mejor sería "vestidos de noche largos" el tráfico será menor, pero la conversión, mucho mayor.

Para conseguir afinar los términos de búsqueda, es interesante utilizar herramientas SEO que ofrecen información porcentual sobre el uso de términos, para ayudar en este proceso aquí está publicado un post que hace referencia a como buscar las palabras clave, estos programas sugieren los términos más utilizados, analizan páginas web de la competencia y permiten comprender semánticamente las preferencias por aspectos culturales o geográficas de los usuarios y sugieren las palabras adecuadas.

3.Error de posicionamiento: Omitir el posicionamiento local a través de Google Maps

El posicionamiento web local representa la estrategia necesaria para obtener posiciones altas en los resultados de búsqueda de Google para las consultas relacionadas con la ubicación.

Es un error pasar por alto el posicionamiento web de Google Maps, que en un nicho específico de la industria a nivel geográfico puede generar más tráfico al proyecto web e incluso recibir llamadas directas o visitas físicas con bastante rapidez y proporcionar un aumento de la conversión de leads

Solución: Solicitar la verificación, y crear una ficha profesional en Google My Business y ocuparse de la optimización es importante. Esto dará al proyecto web la oportunidad de aparecer en la sección "local pack" de los resultados de búsqueda en Google Maps, que se habitualmente muestran agrupados generalmente en 3 fichas en la parte superior de los resultados de Google.

4. Error de posicionamiento: Olvidar la analítica web

En el trabajo de posicionamiento web

Para que la inversión y el esfuerzo en una estrategia SEO eficaz aumente realmente la visibilidad, afinando el tráfico y los ingresos, se debe comprobar regularmente si se está posicionando la página web con las keywords adecuadas, si las posiciones en Google están aumentando realmente y se ve reflejado en un incremento interesante de las conversiones entre las visitas y las ventas.

Solución: Analizar regularmente lo resultados de SEO utilizando herramientas de SEO contrastadas como Kissmetrics, Sistrix, Yandex, Hotjar y Sem Rush, entre otros muchos...

La herramienta más interesante a para esta función es sin duda Google Analytics, a través de la cuales se pueden conocer muchos datos de los visitantes entre los cuales destaco a modo de ejemplo:

Qué tráfico y número de conversiones genera el canal de resultados de búsqueda orgánica.

Qué tipo de consultas hacen que los usuarios visiten su página web. Conclusión

El éxito de la estrategia SEO para las páginas web se compone de una serie de elementos y acciones que se deben prolongar de forma natural en el tiempo y de forma constante.

Se debe tener cuidado con que tipo de acciones se van a realizar, hay que tomar especial precaución puesto que no todo vale en el SEO y hay un numero cada vez más creciente de acciones que penalizan más que premian, especial cuidado con esto por favor.

Es importante también, discernir y conocer la realidad y los mitos sobre el posicionamiento web para realizar las acciones oportunas economizar esfuerzos y acertar en todo lo que se haga.

Para ello, es importante resaltar:

La importancia del contenido de alta calidad y la eliminación del contenido duplicado o contenido que puede canibalizar las páginas importantes.

Optimización On Page de la página web, es interesante utilizar la herramienta de Google llamada “Lighthouse” mediante la tecla F12, se tratará de esto en otro artículo o de la herramienta Screamingfrog.

Aplicación de los cambios en la página web de forma meditada y planificada, en consonancia con los requisitos de la optimización de motores de búsqueda de Google de forma constante en el tiempo.

Adquirir enlaces de forma natural y creando contenido de valor, en lugar de comprar enlaces o hacer SPAM. De este modo, siguiendo estas sencillas pautas que hoy se ha descrito se conseguirá mejorar las posiciones en los resultados de los buscadores aumentando con ello el tráfico a la página.

Espero haber sido de ayuda, para más consultas no duden en ponerse en contacto con la PROFESIONALNET, donde mediante una rápida reunión se podrá orientar sin ningún compromiso.