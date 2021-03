El Gobierno regional ratifica su compromiso con Sigüenza Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 18:11 h (CET) Esta mañana, en comparecencia ante los medios, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado sobre la acción de gobierno en el Parador de Sigüenza, y, con respecto al municipio guadalajareño anfitrión, ha confirmado la licitación de las obras de la Depuradora, cuya inversión será aprobada en el próximo Consejo de Gobierno. La licitación del Centro de DÍA y del parque de La Alameda, llegarán a la vuelta de verano Esta mañana, en comparecencia ante los medios, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado sobre la acción de gobierno en el Parador de Sigüenza. Además de repasar la actualidad de la CCAA, con respecto al municipio guadalajareño ha anunciado la inmediata licitación de las obras de la Depuradora. “El próximo Consejo de Gobierno tendrá un aire seguntino. Se aprobarán 15 millones de euros en inversiones hidráulicas, entre las que está incluida la Depuradora de Sigüenza, por valor de 4,3 millones”, ha dicho.

En ese mismo Consejo, y según ha asegurado hoy Martínez Guijarro, se va a aprobar, y a remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha, la Ley de Medidas frente al Despoblamiento, también muy relacionada con Sigüenza, y con los grupos de desarrollo rural, puesto que es heredera del llamado precisamente 'Manifiesto de Sigüenza', promulgado en diciembre de 2018. “Será de tramitación urgente”, ha apuntado el vicepresidente, que la ha calificado de “norma pionera” puesto que, por primera vez en España, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación.

Con respecto al proyecto de remodelación del parque de La Alameda de Sigüenza, “tenemos cerrado un acuerdo con Diputación Provincial para cofinanciarlo y que se haga realidad en esta legislatura”, ha apuntado Martínez Guijarro, señalando además como posible fecha de licitación la vuelta de verano, coincidiendo en el tiempo con la necesaria para el inicio de las obras del Centro de Servicios Múltiples de la JCCM en Sigüenza, que acogerá, entre otros, el futuro Centro de Día.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha intervenido también en la comparecencia para repasar la actualidad municipal, y todo lo que tiene que ver con los proyectos clave de la legislatura, en relación con el Gobierno regional.

Tomando como punto de partida el Consejo de Gobierno celebrado en Sigüenza el 24 de septiembre de 2019, Merino ha subrayado el mensaje con el que los seguntinos le dieron su confianza en las urnas: Cambiar el pesimismo por optimismo, la despoblación por crecimiento y la desconexión por conexión. “Sigüenza está dando un cambio tremendo. Gracias al Gobierno regional, estamos logrando revertir el periodo oscuro que vivía el municipio protagonizado entonces por la despoblación, la falta de proyectos y la falta de iniciativa e ilusión”, ha señalado.

Desgranando los hitos de aquel Consejo, la alcaldesa se ha referido al compromiso de poner Sigüenza de moda. En este sentido, ha recordado que, “además de debatir sobre asuntos de interés para la región en nuestra ciudad, como sucede hoy, que también eso es estar en candelero”, la exposición 'El Prado en las calles' “fue una realidad que, a pesar de la terrible pandemia, logró que el pasado fuese un verano próspero, generando economía en la ciudad”, se ha puesto en marcha la candidatura para ser Patrimonio Mundial, e igualmente se pone en marcha de manera inminente, -aprobado este pasado lunes por la comisión de seguimiento-, el Plan de Turismo Sostenible que va a traer 1.5 millones de euros a Sigüenza y que es “luz al final del túnel para nuestra hostelería, fundamentalmente”.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado que ya han comenzado, por los niños y jóvenes, los actos de celebración del IX Centenario. “Nuestra gran efeméride se ha convertido, además, en Acontecimiento de Excepcional Interés Público, como recogen los Presupuestos Generales del Estado”, ha recalcado. Además, Merino ha anunciado que muy pronto, en dos meses, se estrenará la iluminación artística de la Plaza Mayor de Sigüenza, gracias a la colaboración con la Fundación Iberdrola, a lo que ha añadido la inminente firma de un nuevo convenio para la iluminación de la Catedral. “Detrás de todo ello, está el Gobierno regional, y la palabra cumplida de su presidente”, ha añadido.

Igualmente ha repasado las obras cuyo comienzo está previsto en la presente legislatura. “Acabamos de aprobar la cesión de terrenos necesaria para la construcción de la Depuradora, y el vicepresidente ha anunciado la licitación. Con ella, por fin, y además de su valor ecológico per sé, el Ayuntamiento se liberará de la carga económica que supone el pago de las sanciones heredadas que tenemos que asumir ahora por no cumplirse la normativa vigente”, ha afirmado esta mañana.

Pero sin duda, el proyecto estrella de la legislatura es el de la remodelación “que realmente merece” el Parque de La Alameda de Sigüenza. Merino ha anunciado que ya está definido el proyecto, y que Ayuntamiento, Diputación y Junta mantienen el compromiso de concluirlo en la presente legislatura. “Se van a invertir casi dos millones de euros. Como dijimos”, ha recalcado esta mañana.

También ha citado la puesta en marcha del Centro de Día, que llevan años demandando muchas familias seguntinas y de la comarca con personas mayores en sus hogares. “En septiembre escuchamos el compromiso de la consejera de Bienestar social, Aurelia Sánchez, indicando que este futuro Centro de Día de Sigüenza, será un centro de referencia que incorporará las últimas novedades de atención a las personas mayores, con la prestación de servicios de proximidad, tales como la lavandería o la comida a domicilio, y hoy hemos escuchado al vicepresidente hablar ya de su licitación. Más buenas noticias”, ha enfatizado.

Desde septiembre de 2019 se han confirmado otras novedades que sin duda van a mejorar del patrimonio de Sigüenza. Como la del 1.5% Cultural que va a poner en valor las murallas de la ciudad. “Tenemos un proyecto aprobado en Sigüenza como es el de la 'Recuperación del callejón del Pósito delimitado por la calle Valencia, el edificio del Pósito y el Cubo del Peso, para rehabilitar la muralla gótica de Sigüenza'”, ha señalado.

Por último, Merino ha pedido un último esfuerzo, de semanas, para dar por zanjado este último periodo negro de la pandemia, subrayando la necesidad de prudencia y responsabilidad en Semana Santa para vivir una primavera plena de optimismo.

