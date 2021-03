Los métodos Lean se asientan en el sector de la construcción en España, según Think Productivity Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 17:38 h (CET) La metodología Lean se impone como solución efectiva en el sector de la construcción, que busca reforzar sus procesos para generar una mayor eficacia en los objetivos y productividad de la obra Desde un curso Lean Construction hasta la incorporación de expertos en los métodos organizativos, son muchas las soluciones que demandan las empresas de construcción españolas para optimizar sus procesos en el día a día, con el objetivo de mejorar la productividad, cumplir plazos, ahorrar costes y aumentar la calidad del producto.

Los problemas derivados de la construcción de obra nueva suelen estar relacionados con los tiempos de entrega y la organización a nivel productivo. Todo ello repercute en la confianza del comprador. Por ello las empresas de construcción, que optan por la mejora continua, demandan cada vez más servicios orientados a la optimización de tiempo y recursos.

El método Lean como solución efectiva en trabajos de vivienda

La filosofía Lean es un método organizativo muy desarrollado en Startups, empresas tecnológicas que comienzan su actividad y necesitan optimizar sus recursos. Sin embargo, actualmente, su aplicación se adapta con excelentes resultados a estructuras organizativas que van más allá del sector tecnológico, permitiendo mejorar la actividad de empresas asentadas.

Con la implantación de las diferentes metodologías Lean, las empresas de construcción consiguen centrar todos los esfuerzos y recursos en la generación de valor al cliente, minimizando las pérdidas, evitando stock sobrantes, y generando una organización eficiente de los procesos que implica a todos los agentes y empresas que participan en diferentes fases de la obra.

La división de tareas en fases controladas

Uno de los principios del lean es dividir el trabajo en etapas muy concretas. Tener una visión absoluta del proyecto requiere conocer las fases en las que se va a trabajar, estas etapas se miden en función de los recursos necesarios, desde mano de obra a materia prima, y se establecen unos flujos y tiempos en los que cada tarea debe realizarse.

Si el trabajo diario se ajusta al plan lean, se puede reducir el gasto superfluo y el tiempo en la consecución de tareas.

La importancia de las evaluaciones

Otra de las bases de Lean aplicado a empresas de construcción es la continua revisión de objetivos. Cada fase es revisada durante su consecución y al final de la misma, las continuas evaluaciones de trabajo muestran los resultados, estas comprobaciones permiten definir el ajuste que existe entre el plan previo y la consecución real del trabajo realizado.

En este proceso, es importante la incorporación al equipo de obra de un especialista Lean quien se encargue de comprobar que los objetivos se cumplen.

Cursos Lean para empresas de construcción

Como consecuencia del evidente éxito que aporta la aplicación de las diferentes metodologías Lean Construction, se ha generado una gran demanda en el sector de cursos de formación sobre ella. El objetivo que muchas empresas de construcción persiguen es el de contar internamente con equipos preparados de modo que puedan autogestionarse ante cualquier tipo de proyecto constructivo que deban afrontar.

Contar con el apoyo de los mejores especialistas Lean Construction

Las empresas que optan por introducir metodologías Lean Construction en sus procesos precisan contar con el apoyo de profesionales altamente cualificados que les apoyen con garantías en la implantación de estos procedimientos. Think Productivity, empresa líder en este área, ha desarrollado con éxito un ámbito de implementación de esta filosofía a través de servicios complementarios en el área de la consultoría, la formación y la creación de soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas del sector a cumplir sus objetivos.

En los últimos años, Think Productivity, ha implantado con éxito Last Planner System, una de las metodologías Lean Construction más generalizadas, en más de 200 proyectos de construcción tanto en España como en Latinoamérica. La evolución del sector constructivo ha encontrado en estos planteamientos lean un claro apoyo para su modernización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo hacer frente a la bajada de temperaturas para ahorrar energía en casa El Gobierno regional ratifica su compromiso con Sigüenza Lefebvre celebra una jornada virtual sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal El mercado inmobiliario en zonas de esquí muestra señales de recuperación tras la llegada de la pandemia Bybit agrega ADA, DOT y UNI a sus contratos perpetuos de USDT