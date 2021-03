Schaeffler publica su Informe de sostenibilidad 2020 Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 17:02 h (CET) Importante mejora en la calificación climática del CDP pasando de "D" a "A-". Las medidas para aumentar la eficiencia energética y de los recursos se han intensificado significativamente durante 2020. Producción neutra en carbono en el Grupo Schaeffler para 2030. Schaeffler forma parte de la iniciativa 50 Sustainability and Climate Leaders de las Naciones Unidas El Grupo Schaeffler sigue ampliando con éxito su compromiso en el ámbito de la protección del clima: En 2020, la empresa ha vuelto a mejorar su rendimiento en importantes calificaciones de sostenibilidad. "Estamos orgullosos de haber mejorado nuestra calificación climática del CDP pasando de "D" a "A-" en solo dos años", ha dicho Corinna Schittenhelm, miembro del Consejo de Administración de Schaeffler AG, Chief Human Resources Officer y responsable de sostenibilidad. "Hemos podido alcanzar este objetivo un año antes de lo previsto inicialmente". Asimismo, el Grupo Schaeffler ha sido seleccionado como uno de los 50 Sustainability and Climate Leaders de todo el mundo en el marco del 75 aniversario de las Naciones Unidas.

Producción neutra en carbono para 2030

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Schaeffler orienta sistemáticamente sus procesos de producción hacia la eficiencia de los recursos, la compatibilidad medioambiental y la preservación de los recursos. Desde 2020, el 100% de la electricidad adquirida en todas las plantas de producción de Alemania proviene de fuentes de energía renovables. "El año 2030, Schaeffler fabricará de forma neutra en carbono en todas sus plantas de producción de todo el mundo, realizando así una importante contribución a una mayor protección del clima", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. Para 2030, la empresa también reducirá un 20% su suministro anual de agua dulce.

Además, la responsabilidad social es de gran importancia para la empresa. "Nuestros empleados son el pilar esencial para garantizar el éxito del Grupo Schaeffler. Por consiguiente, la mejora continua de la salud y la seguridad en el trabajo es de máxima prioridad para nosotros", ha indicado Corinna Schittenhelm. El objetivo es reducir la tasa de accidentes en una media anual del 10% para 2024. En 2020 se ha conseguido por cuarta vez consecutiva el objetivo de reducción anual mediante la implementación de medidas específicas.

Soluciones sostenibles para el futuro

"La sostenibilidad, con todos sus aspectos y retos, se está convirtiendo en una tarea clave de gestión para los próximos años", ha afirmado Klaus Rosenfeld. "Para crear valor añadido sostenible, no solo nos centramos en nuestros procesos y cadenas de suministro, sino también en nuestros productos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad eléctrica o la energía eólica". El Grupo Schaeffler ve un gran potencial especialmente en relación con la generación y el uso de hidrógeno. La empresa está desarrollando componentes clave innovadores en este campo.

La sostenibilidad también desempeña un papel fundamental en el desarrollo futuro de la estrategia corporativa del proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Es un componente fundamental de la Hoja de Ruta 2025 con que la empresa quiere orientarse más hacia el futuro. "Con nuestra Hoja de Ruta 2025 no solo hemos definido nuestra orientación estratégica y nuestro programa de ejecución, sino también los objetivos a medio plazo que queremos alcanzar", ha subrayado Klaus Rosenfeld. "En particular, esto incluye nuestros objetivos de sostenibilidad, que incorporamos a la remuneración de nuestros directivos el año pasado".

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Schaeffler proporciona información detallada sobre los puntos centrales definidos por la empresa en 2020 y sobre la evolución del Grupo Schaeffler con respecto a indicadores y objetivos importantes. El informe está disponible en formato digital y se puede consultar en el micrositio web de la empresa: www.schaeffler-sustainability-report.com

Aquí se encontrará su dossier de prensa digital: www.schaeffler.com/apc

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

