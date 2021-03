NIEVES Energía amplía su red de estaciones de servicio en Esparreguera (Barcelona) Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 17:06 h (CET) La compañía energética Nieves amplia instalaciones en Esparreguera a un minuto de su sede central El Grupo abre su nueva estación de servicio en la provincia de Barcelona, en la localidad de Esparreguera, donde se ubica su sede central. Se trata de una estación de servicio para turismos y vehículos comerciales de hasta 3.500 kg., con acceso directo desde la A-2, abierta las 24 horas y 365 días del año. Se encuentra ubicada en la entrada del pueblo, junto a la zona industrial Magarola Sud de Esparreguera (Barcelona), a un minuto de su central y a la estación de servicio Nieves Esparreguera, gasolinera que continua operativa con su horario habitual. La empresa, amplia así su oferta actual en la población.

La empresa, especializada en la venta y transporte de todo tipo de carburantes tanto para uso particular como profesional, ha previsto para esta estación, la comercialización de los productos gasóleo A y gasolina 95. Además, la estación de servicio Nieves Esparreguera Camí Ral cuenta con una amplia variedad de servicios, como es el lavado manual de coches, aparcamiento para turismos y taller de recambio de neumáticos y cambio de aceite.

Sus clientes con tarjeta Nieves podrán beneficiarse de promociones durante todo el año en cualquiera de las estaciones de servicio Nieves. Puede informarse sobre las tarjetas Nieves, totalmente gratuitas, mediante su página web a través de nievesenergia.com/tarjetas.

Nieves ofrece un entorno más cercano y accesible, adaptando sus estaciones para asegurar sus visitas más rápidas y con el mejor servicio.

Grupo energético NIEVES, consolida con esta nueva apertura su reciente cambio de marca, manteniendo su esencia con origen en la empresa Petronieves. Fundada en 1.991 cuenta con 30 años de experiencia en el sector, con su operador petrolífero Axoil en 2006, es especialista en la comercialización de energía para uso doméstico y profesional. A través del operador petrolífero, suministra combustible al por mayor. En términos de movilidad, ofrece servicios para el profesional del transporte y estaciones de servicio para empresa y particular. Para empresas, gestiona la comercialización de electricidad y gas natural desde el año 2013. También, es experto en instalaciones domésticas y profesionales, como instalaciones fotovoltaicas y otras energías renovables.

Es posible informarse de todas sus novedades a través de sus redes sociales:

Facebook: facebook.com/nievesenergia

LinkedIn: linkedin.com/company/nievesenergia

Instagram: instagram.com/nievesenergia

