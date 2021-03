Leon The Baker explica qué tipos de harina hay aptas para celíacos Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:38 h (CET) La harina es uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana y un básico en la alimentación mundial. Ha demostrado ser un alimento increíblemente versátil que se usa para elaborar pan, dulces, pasteles, galletas y todo tipo de productos horneados, e incluso para salsas y sopas. Leon The Baker, el obrador SIN y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, explica los tipos de harinas que son aptas para celíacos y muestra su Mix de harinas sin gluten y sin lactosa Harina de arroz integral

Tiene un valor nutricional mayor al del arroz blanco por su alto contenido en fibra. Además de no tener gluten y ser apta para personas con alergia o intolerancia, la harina de arroz integral puede ayudarnos a mejorar la salud digestiva y a no subir de peso.

Harina de maíz

Es perfecta para la elaboración de panes. El yodo que contiene ayuda a regular el colesterol, procesar los hidratos de carbono y, además, fortalece la piel y las uñas. Además, tiene efecto antioxidante y es muy rica en carotenos.

Harina de teff

Contiene los ocho aminoácidos necesarios para el ser humano y es perfecta para hacer masa con una alta concentración de proteínas. Es de fácil digestión y mejora el tránsito intestinal. También, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y tiene un gran poder saciante, lo que le hace un alimento ideal para dietas de adelgazamiento.

Harina de mijo

Es un cereal muy antiguo procedente de Etiopía. Es muy rico en fibra, proteínas y nutrientes y previene enfermedades crónicas como la artritis, entre otros beneficios.

Harina de garbanzo

Es una excelente fuente de proteínas de origen vegetal, muy nutritiva y rica en vitaminas A, C y E. Además, es muy útil. Su textura la convierte en una perfecta sustituta del huevo para apelmazar la masa y es ideal para los rebozados y ciertas recetas sin gluten.

Harina de guisantes

Tiene grandes beneficios para la salud, como, por ejemplo, su gran cantidad de vitamina C y sus bajas calorías, lo que se convierte en un aliento ideal para dietas. Además, fortalece el sistema inmunológico y combate el colesterol.

Acerca de Leon The Baker

Leon the Baker es el obrador “SIN” y ECO preferido por los amantes del pan, de venta online y offline. Trabaja con ingredientes 100% naturales y es pionero en el sector, ya que utiliza métodos e ingredientes libres de gluten sin aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Como panadería artesanal, que sirve a toda la península, ha revolucionado el mundo de la nutrición y el fitness por su exquisito cuidado de algo tan importante como el sabor. Sus productos son aptos para celíacos y los que siguen la filosofía #HealthyLifestyle pero sobre todo, son para los que no renuncian al mejor pan.

leonthebaker.com

¿Dónde encontrar a Leon the Baker?

ESTANTERIAS DE ECI Y SUPERCOR.

Tienda Leon the Baker en C/Conde Duque, 19

28015, Madrid

Teléfono: 910822582

Tienda Leon the Baker en C/Jorge Juan, 72

28009, Madrid

Teléfono: 919294002

Tienda Leon the Baker en C/María de Guzmán, 30

28003, Madrid

Teléfono: 919423228

Tienda Leon the Baker en Paseo de Reina Cristina, 12

28014, Madrid

Tienda Leon the Baker en Plaza de Santa Bárbara, 4

28004, Madrid

Tienda Leon the Baker en C/ Conde de Peñalver, 66

28009, Madrid

El Corte Inglés de Castellana en C/Paseo de la Castellana, 85

28046, Madrid

El Corte Inglés de Goya en C/ Goya, 87

28001, Madrid

Además, reparten sus panes recién horneados todos los días excepto domingos en más de 200 puntos de venta en toda España excepto en Islas Canarias. Se puede comprar a través de la web y recibirlo en 24-48 horas en casa (reparten en toda la Península excepto Islas Canarias).

Leon the Baker

@leonthebaker

