Cigna lanza 'Whole Health', un nuevo enfoque de salud global para adaptar sus servicios a la nueva realidad

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:47 h (CET) Se trata de un planteamiento evolucionado del bienestar que permite poner el foco en todas las áreas que influyen en la salud holística de las personas: salud laboral, familia, hogar, red de apoyo, salud financiera, y acceso a la atención médica La pandemia ha impactado directamente en la vida de las personas, afectando a todos los ámbitos de su rutina diaria: salud física y mental, trabajo, contexto familiar y social, finanzas personales, etc. Conscientes de cómo este cambio continuo puede estar repercutiendo en el bienestar de la población, Cigna ha adaptado en toda Europa su oferta de soluciones de salud a las nuevas expectativas y necesidades actuales de sus clientes y asegurados desde un enfoque holístico: Whole Health.

El objetivo de la compañía con este nuevo planteamiento es adecuar sus servicios al nuevo entorno, brindando una amplia gama de herramientas, recursos y servicios que abarcan todos los pilares que influyen en la salud holística (Whole Health) de la población: salud laboral, familia, hogar, red de apoyo, salud financiera y acceso a la atención médica.

Whole Health es una nueva forma de entender la asistencia sanitaria y el concepto de salud, teniendo en cuenta todos los ámbitos que conforman el día a día y que afectan a cómo se siente uno, como actúa o percibe lo que le rodea. Ya no basta con pensar en términos de cuerpo y mente o salud y enfermedad. Ahora es necesario contar con una perspectiva más amplia que aborde los cambios y consecuencias que está produciendo la pandemia a todos los niveles.

Así, a partir de este nuevo enfoque, Cigna tratará de satisfacer de forma concreta las necesidades de sus clientes y asegurados en el contexto actual y futuro, ayudándoles a asumir el control de su salud holística y a enfrentarse a las exigencias actuales a través de servicios a medida como telemedicina, plataforma online de bienestar, gestión de casos clínicos, coaching telefónico de salud y bienestar, orientación psicológica, atención sanitaria de calidad, cobertura de asistencia en viaje y seguimiento de patologías crónicas entre otros.

“La vida es compleja, al igual que la salud y bienestar. Por ello, es el momento de tener una visión más amplia sobre lo que le rodea a uno y darse cuenta de que lo que antes funcionaba para mantenerse saludable, ahora, con la llegada de la nueva normalidad, ya no es suficiente. Whole Health es una nueva forma de entender el cuidado de la salud que permite poner el foco en aquellos aspectos fundamentales que forman parte del día a día de las personas, más allá de lo relacionado con su salud física. Nuestra visión de Cigna se centra en comprender y apoyar a todos aquellos que confían en Cigna, para ayudarles a que alcancen una óptima salud en todos ámbitos de su vida. La cultura del bienestar se ha transformado en un concepto estratégico más amplio que debe estar presente en todos los programas de bienestar laboral, y es clave que la propuesta también evolucione para conectar con las nuevas necesidades de los clientes”,explica Arjan Toor, CEO de Cigna Europa.

El enfoque Whole Health: ¿Por qué es más importante que nunca en las empresas?

Este nuevo planteamiento ha sido desarrollado por la compañía de salud a raíz del estudio ‘COVID-19 Global Impact’. Con este análisis, todavía en curso, Cigna ha podido comprobar a lo largo de todos estos meses cómo la pandemia ha ido impactando poco a poco en el bienestar de la población, cambiando drásticamente los diferentes ámbitos interconectados que forman parte de su mundo: salud mental, salud física, situación familiar, entorno laboral o contexto financiero.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la compañía ha realizado cinco oleadas de encuestas: abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Durante esta última, se han obtenido datos tan interesantes como que un 51% de los españoles ha podido disfrutar de más tiempo libre debido al COVID-19 o que un 53% considera que la pandemia ha tenido un impacto en su productividad laboral. Así mismo, el estudio también destaca que los empleados españoles buscan un mayor respaldo por parte de sus empresas: comprensión por su situación personal (58%), apoyo en materia de salud mental (55%), ayuda económica para costearse las pruebas de detección del COVID-19 (55%), un horario y un espacio de trabajo flexibles (50%), coberturas sanitarias mejoradas (50%) o herramientas y recursos para mantenerse saludable y físicamente activo (49%).

Estos datos reflejan la necesidad de que las empresas adquieran una visión más amplia en lo que respecta a la salud holística (Whole Health) de sus plantillas, entendiendo que la vida de sus empleados es compleja, que está llena de preocupaciones y responsabilidades, y que su salud y bienestar dependen de muchos factores que cambian constantemente.

La salud personal, el bienestar familiar, las preocupaciones financieras, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, así como el acceso a la atención médica, son elementos que influyen en el bienestar de los empleados y, por tanto, en su capacidad para trabajar de manera eficaz. Por este motivo, ofrecerles un programa de bienestar integral que lo incluya todo, logrará que se sientan apoyados en todos los sentidos, ayudando a que desarrollen una sólida capacidad de resiliencia que les permita afrontar los desafíos actuales y que están por venir.

