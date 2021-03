Finaliza Carrefour Esports Tournament 2020, una edición online que ha contado con más de 4.500 participantes Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:50 h (CET) En esta edición, que ahora finaliza y que ha contado con GGTech como partner, se han jugado un total de 12 torneos Carrefour Esports Tournament 2020 ha llegado a su fin. Con una participación de 4.672 jugadores, la competición ha conseguido un crecimiento de 383% con respecto a las cifras del año pasado, en el que participaron 1.200 jugadores. En esta edición, que comenzó el pasado mes de octubre y que ha finalizado la pasada semana, se han celebrado 12 torneos, de FiFA y Clash Royale, en los que los ganadores se han repartido una bolsa de premios de más 3.000€.

El objetivo de esta competición ha sido ofrecer nuevas formas de diversión al público joven, que en otras ocasiones asistía a los centros comerciales, pero debido a la situación excepcional y diferente causada por la actual pandemia, la única forma de poder celebrarlo era apostar por el entorno online, sobre todo pensando en la salud de los jugadores habituales.

Esta edición ha contado con dos influencers de nivel, para dar mayor difusión y visibilidad a la competición y las comunidades amateur.

Andoni PM, que cuenta con 39,9 mil seguidores y que señala que, “para nosotros esta competición ha sido el ejemplo perfecto de cómo se tiene que dar visibilidad y motivación a aquellos jugadores amateurs que no tienen apenas experiencia previa, pero que quieren disfrutar jugando como lo hacen sus ídolos. Creemos que es la manera idónea para que los jugadores puedan disfrutar lo máximo posible, con torneos todos los meses y con la posibilidad de, a pesar de quedar eliminados, seguir jugando e ir compitiendo y aprendiendo en una competición organizada, como si fuera profesional, para jugadores amateurs. En definitiva, pensamos que es el camino correcto para seguir atrayendo jugadores a los esports y esperamos que más adelante se pueda hacer de manera presencial y disfrutar con ellos en persona”.

Y Spursito con 177,7 mil seguidores, para el que, “con la alta participación, se ha creado un torneo muy abierto a todo tipo de participantes, para que los que no tienen tanta experiencia, aprendan jugando contra los mejores y que se han podido llevar premios geniales”.Ambos han animado a todos los asistentes a los torneos y que han colaborado al éxito del Carrefour Esports Tournament 2020.

Los ganadores de las competiciones también han trasladado su feedback en referencia a los torneos y competiciones online.

Para Ruben1022, campeón FIFA 21 Carrefour, “esta nueva edición, me ha parecido muy interesante por los grandes torneos que se han celebrado, donde se podía apuntar todo el mundo gratis, los premios estaban muy bien y la verdad que me ha gustado mucho. Estamos ya esperando la próxima edición, porque es una oportunidad de ganar un buen premio y también para divertirnos jugando los torneos”.

Dola, campeón CR Carrefour, asegura que, “este torneo ha sido maravilloso y esto también se debe al organizador. Es la segunda vez que he participado, y la primera en la que he ganado. Agradezco mucho a las competiciones de Carrefour Esports Tournament por esta maravillosa experiencia y organización”.

