Horizont Atlantic S.L: Pequeños pasos para organizar una mudanza paso a paso Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 16:26 h (CET) Mudarse desde o hacia una isla puede parecer mucho más complicado de lo normal, pero el hecho es que con una buena organización el mayor problema será decidir en qué caja se van a guardar los libros En el año 2020 las mudanzas se incrementaron un 22% en España según un informe de movilidad realizado por Google y también ha aumentado el interés por viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, según los comportamientos de búsqueda de los internautas en uno de los portales online de compra-venta y alquiler.

A nivel geográfico de las Islas Canarias las mudanzas también se han visto incrementadas tanto la realización de mudanzas en Tenerife como en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Las mudanzas, por tanto, han seguido produciéndose a pesar de la pandemia y el estrés que éstas producen sigue vigente.

A continuación, se podrá encontrar un resumen de unos sencillos tips que ayudarán a tener una mudanza relajada, organizada y segura en tiempos de Covid19.

Si se puede realizar una mudanza a pesar de los confinamientos o cierres perimetrales. Esto es lo primero que se debe saber para no empezar con frustración y dudas. Incluso si se va a realizar un traslado entre islas y se va a hacer una mudanza a Tenerife se ha de saber que estos desplazamientos se consideran como estrictamente necesarios y están dentro de lo que sí está permitido según las normativas publicadas por el Gobierno. Se debe usar mascarilla y guantes, sobre todo si se va a contratar los servicios de una empresa de mudanzas para que haga el transporte de los enseres. Sí, es buena idea contar con un documento que indique el motivo del trayecto para el caso de que un control policial de carretera este solicitando los motivos de los desplazamientos y se deba de justificar con algún documento. También servirá con el contrato de alquiler o el contrato de trabajo, por ejemplo. No es obligatorio, por supuesto, pero seguramente no cueste nada conseguir el documento que certifique el motivo del traslado. Ya metidos en faena, una de las reglas importantes es ir de habitación en habitación. Se ha de termina con una, para comenzar con la siguiente. Y muy importante: tirar, donar o vender todo aquello que no se use desde hace años. ¿Por qué cargar con algo que no se quiere o no se necesita? Usar cajas de cartón, cintas de embalaje para cerrarlas correctamente y un rotulador para marcar por fuera qué hay en esa caja, de este modo será más sencillo encontrar los objetos guardados. La organización es la clave. Los objetos de valor como joyas, documentos importantes (pasaporte, contratos, etc.) se han de llevar en una mochila o bolsa. O en el caso de que no sea posible y se desee solicitar el transporte de dichos objetos de valor extraordinario valor a la empresa de mudanzas se deberá de comunicar esta particularidad para que tengan controlado las cajas. Reservar una mañana para realizar los cambios de dirección en el banco, compañías de suministros, y cualquier otra empresa que envíe cartas. Mudarse no tiene que ser un mal trago si se organiza con antelación.

Vídeos

Mudanzas en Canarias Horizont Atlantic



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.